Il colosso giapponese dei videogame si preparerebbe a tornare sotto i riflettori nel mese di settembre con un evento dedicato ai propri progetti in sviluppo: secondo le indiscrezioni raccolte da Jeff Grubb di Giant Bomb durante il podcast Game Mess Mornings, Sony Interactive Entertainment starebbe pianificando una trasmissione in diretta che potrebbe assumere la forma di un State of Play o, in alternativa, di un showcase più corposo.
Come segnalato da GameSpot, l'evento in questione dovrebbe svolgersi durante il mese di settembre, offrendo dunque qualche settimana di respiro rispetto all'imminente Gamescom e che, con buona probabilità, sarà incentrata maggiormente sulle esclusive PlayStation.
Grubb non ha fornito dettagli specifici sui titoli che potrebbero essere protagonisti dell'evento, ma ha escluso la presenza di Fairgames, uno dei progetti live-service attualmente in fase di sviluppo presso i PlayStation Studios.
Questa precisazione è emersa proprio durante una discussione dedicata al controverso gioco, suggerendo che il titolo potrebbe necessitare di ulteriore tempo prima di essere nuovamente mostrato al pubblico: situazione decisamente comprensibile, visto il recente addio di Jade Raymond.
Le speculazioni sui possibili protagonisti dell'evento spaziano tra progetti già annunciati e potenziali sorprese. Ghost of Yōtei, il seguito spirituale di Ghost of Tsushima previsto per il 2 ottobre (potete prenotarlo su Amazon) rappresenta il candidato più probabile per una presenza significativa, considerando la vicinanza della data di lancio.
Tra i progetti di maggiore interesse figura anche Intergalactic: The Heretic Prophet di Naughty Dog, l'ambizioso sci-fi action che segna il ritorno dello studio dopo The Last of Us Part II. Anche Saros di Housemarque, programmato per il 2026, potrebbe ricevere nuovi aggiornamenti per mantenere alta l'attenzione su questo misterioso progetto del team finlandese autore di Returnal.
Non va dimenticato il sempre atteso Marvel's Wolverine di Insomniac Games, anche se visto il lunghissimo silenzio è difficile immaginarsi grandi novità in arrivo nell'immediato futuro. L'evento potrebbe anche rappresentare l'occasione per presentare nuovi progetti non ancora annunciati, seguendo la tradizione di questi appuntamenti dedicati alle novità in arrivo.
Dato che si tratta al momento solo di indiscrezioni non confermate ufficialmente, vi invito come sempre a prendere il tutto con le dovute precauzioni del caso: vi terremo aggiornati non appena arriveranno eventuali aggiornamenti al riguardo.