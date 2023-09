Perché Switch vende ancora così tanto? La spiegazione di Nintendo

La console ibrida è stato un progetto a dir poco entusiasmante per la Grande N, perché Nintendo Switch continua a vendere tantissimo a molti anni dalla sua uscita.

Lo dimostrano, ad esempio, le tantissime edizioni della console che sono state prodotte negli anni e che trovate su Amazon, segno che c'è ancora voglia di "nuove" Switch.

Nintendo Switch ha venduto più di 129 milioni di unità e punta a diventare la terza console più venduta di tutti i tempi, secondo gli analisti. Un successo che, di conseguenza, ha fatto anche bene ai videogiochi. Stando alle ultime rilevazioni, infatti, sono stati venduti oltre 1 miliardo di videogiochi sulla console.

E mentre si inizia a parlare sempre più incessantemente di Switch 2, che sembra essere già finita nelle mani di qualcuno, c'è una domanda che effettivamente in molti ci siamo fatti dal 2017 ad oggi, soprattutto oggi.

Perché Nintendo Switch vende ancora così tanto? Ci ha pensato Doug Bowser a dare una spiegazione.

In una recente intervista ai microfoni di IGN US, il Presidente di Nintendo of America ha cercato di fare un riassunto delle motivazioni che hanno portato Switch ad essere un tale successo.

«Credevamo davvero che si trattasse di un modello e di un dispositivo molto, molto differenziato con cui le persone potevano giocare a casa, come una console domestica», ha spiegato Bowser all'inizio dell'intervista.

Effettivamente, proprio lo switch di Switch è stato indubbiamente il selling point iniziale della console, che l'ha resa una cosa mai vista prima sul mercato videoludico.

Una cosa che ha fatto presa anche sulle famiglie, forse soprattutto sulle famiglie, secondo Bowser:

«Ogni anno ci sono milioni di famiglie che hanno figli che raggiungono l'età di sei, sette o otto anni, e stanno facendo delle scelte su come vogliono coinvolgere la loro famiglia nei giochi e su quale piattaforma desiderano. E credo davvero che Nintendo si posizioni molto bene grazie alla versatilità del dispositivo.»

Oltre a questo, il Presidente di Nintendo of America ha definito anche la produzione first-party di Nintendo come punto di forza della console, insieme all'offerta di servizi e produzioni extra-videoludiche che hanno dato a Nintendo e ai suoi prodotti una nuova vita:

«Puoi davvero pensare che ogni anno ci sia un'opportunità, se vuoi, per rigenerarti e portare nuovi giocatori nel gioco, e poi sfruttare cose come il film o magari un'esperienza che hanno avuto al Super Nintendo World negli Universal Studios. Penso che ci sia l'opportunità di continuare a costruire ogni anno.»

Nintendo Switch è quindi versatile, ha una produzione first-party imponente e, di conseguenza, inserisce gli utenti in un ecosistema fatto di altri "prodotti Nintendo" che non sono videogiochi in cui possono cercare esperienze simili a quelle che vivono nei videogiochi.

In questo contesto il 2023 è stato "unico" secondo Nintendo, come ha spiegato sempre Bowser relativamente agli incassi e alle attività dell'azienda.

Ora sarà interessante vedere se Nintendo riuscirà a ripetere la magia con Switch 2, o qualunque cosa sia la prossima console. Mentre Switch non si vuole comunque fermare, perché prossimamente ci sarà un nuovo Direct in cui tornerà anche una delle tante serie storiche rimaste in sospeso.