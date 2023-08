Nintendo Switch ha ottenuto un record "miliardario"

Nintendo Switch continua a macinare numeri da record, e dagli ultimi dati emerge un totale di oltre un miliardo di videogiochi venduti.

Con alcuni picchi importanti negli anni come Animal Crossing: New Horizons (che trovate su Amazon), la console ibrida ha avuto una collezione di videogiochi davvero molto validi e amati.

Uno tra gli ultimi è ovviamente The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che già in pochissimo tempo ha ottenuto i suoi record relativamente all'interno franchise.

E, tra una capatina e l'altra al cinema altrettanto da record, i dati di vendita aggiornati dei videogiochi per Nintendo Switch sono impressionanti.

Nell'ultimo briefing finanziario della Grande N sono stati resi noti i dati relativi al software, che attestano i videogiochi venduti per Switch ad oltre 1 miliardo di prodotti.

Per fare un paragone con altre console di successo della storia di Nintendo, su DS sono stati venduti 948,76 milioni di giochi, mentre su Wii ne sono stati venduti 921,85 milioni.

Contestualmente è stata aggiornata anche la top 10 dei videogiochi più venduti su Switch (tramite Gamespot):

Mario Kart 8 Deluxe -- 55,46 milioni Animal Crossing: New Horizons -- 42,79 milioni Super Smash Bros. Ultimate: 31,77 milioni The Legend of Zelda: Breath of the Wild -- 30,65 milioni Super Mario Odyssey -- 26,44 milioni Pokemon Spada/Scudo: 25,92 milioni Pokemon Scarlatto/Viola -- 22,66 milioni Super Mario Party: 19,39 milioni The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom -- 18,51 milioni Nuovo Super Mario Bros. U Deluxe: 16,17 milioni

Relativamente alla console, Nintendo Switch ha venduto più di 129 milioni di unità e punta a diventare la terza console più venduta di tutti i tempi, secondo gli analisti.

Il tutto in attesa di Nintendo Switch 2, di cui ormai si parla da tantissimo tempo ed è sempre più probabile che si veda presto. Addirittura alla Gamescom, secondo qualcuno.