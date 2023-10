Perché GTA 6 è sparito dopo l'annuncio? Rispondono i fan

L'annuncio di GTA 6, il cui primo trailer potrebbe essere svelato comunque molto presto, continua a latitare.

Il seguito di GTA V (trovate l’edizione current-gen ) non si è infatti ancora mostrato al mondo.

Certo, di recente è emerso che qualcuno avrebbe già visto il trailer del gioco, per ben due volte, ma noi poveri comuni mortali siamo rimasti a bocca asciutta.

Da poco è arrivata una nuova conferma per la data del 26 ottobre, in cui pare vedremo il primo trailer del gioco.

Ciò, come riportato anche da GamingBible, non ha migliorato l'umore dei fan, frustrati dal fatto che Rockstar Games non avrebbe dovuto annunciare il gioco nel 2022.

La scelta di Rockstar di rimanere in silenzio non sta piacendo ai fan, che di recente si sono rivolti a Reddit per mettere in discussione la decisione dello studio di non mostrare alcunché.

«Perché Rockstar ha annunciato di essere al lavoro su GTA 6 nel 2022?», si legge in un post.

«Dal loro annuncio del febbraio 2022, non ci sono state informazioni ufficiali sul gioco. Perché pensate che l'abbiano annunciato così presto se non hanno intenzione di aggiornarci sullo sviluppo del gioco o di rilasciare qualche promo?».

Sembra che molti commenti alludano al fatto che Rockstar abbia fatto questo annuncio come forma di "controllo dei danni", dopo le critiche che hanno seguito l'uscita di Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition nel 2021, criticato per la sua grafica obsoleta e per i personaggi che apparivano peggiori di quelli dei primi anni 2000.

Un altro utente pensa che lo studio sia incerto sul da farsi dopo che l'anno scorso il gioco è stato vittima del mega leak: «Onestamente credo che continuino a cambiare idea su cosa fare - penso che stessero pensando di rivelare il gioco non molto tempo dopo il leak, da qui il fatto che abbiano detto che ne sapremo di più nei prossimi mesi», hanno scritto.

E ancora: «Sono abbastanza sicuro che ne abbiano parlato ancora, ma eccoci qui quasi un anno dopo e niente. Il mio istinto mi dice che non ci sarà un annuncio quest'anno, ma chissà, solo il tempo potrà dirlo».

Forse non sapremo mai perché Grand Theft Auto 6 non sta ricevendo alcuna spinta comunicativa da parte di Rockstar, ma questo non ha certo impedito ai fan di mantenere alta l'attenzione.

Nell'attesa, c'è chi ha deciso di dare vita al "remake" di GTA 4 in Unreal Engine 5, davvero sbalorditivo.

Nel mentre, infine, c'è chi si si è sbizzarrito creando il presunto logo perfetto di GTA 6.