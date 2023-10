GTA 6, qualcuno ha dato vita al logo perfetto

L'annuncio di GTA 6 continua a farsi attendere, visto che il gioco non si è ancora mostrato ufficialmente. Tuttavia, i fan sanno come ingannare l'attesa.

Il seguito di GTA V (trovate l’edizione current-gen ) non ha infatti mostrato ancora nulla di ufficiale.

Vero anche che GTA 6 è stato da poco classificato dall'Australian Classification Board, cosa questa che potrebbe anticipare il reveal ormai imminente.

Ora, dopo che di recente è emerso che qualcuno avrebbe già visto il trailer del gioco, per ben due volte, un altro fan ha iniziato a immaginare il logo di GTA 6.

Come riportato anche da GamingBible, un fan di Grand Theft Auto su Reddit, chiamato aurum616, ha dato vita al suo logo ideale, in realtà abbastanza verosimile.

«Utilizzando tutte le informazioni, tutto pare ricondurre a questo logo. Quindi, forse tra tutti i 'concept logo', questo potrebbe essere il più credibile? Sono aperto alle critiche e ai suggerimenti costruttivi... Speriamo di ricevere nei prossimi 10 giorni quello che tutti speriamo, se le 'fughe di notizie' si riveleranno vere», ha scritto il fan.

Altri giocatori si sono dimostrati piuttosto sorpresi dall'immagine: molti ritengono che il concept dia un'idea decente di come potrebbe essere il logo ufficiale.

Ora non resta che contare i giorni e sperare che Rockstar abbia in programma un reveal ufficiale per la fine del mese di ottobre, anche se i giocatori iniziano a essere stufi dei leaker bugiardi.

Nell'attesa quindi di vedere finalmente il primo trailer ufficiale di GTA 6 con tanto di logo, altri fan hanno deciso di ingannare il tempo dando vita a trailer realizzati in Unreal Engine 5.

Infine, vi ricordiamo anche che sulle pagine di SpazioGames trovate anche la nostra classifica dei migliori e dei peggiori capitoli della serie di GTA.