GTA 6, il primo reveal sarebbe molto vicino

La febbre da GTA 6 non accenna a placarsi e, con nuovi indizi e collegamenti al limite del complottismo, pare che il 26 ottobre 2023 possa essere svelato addirittura un trailer.

Dopo il leak di qualche tempo fa, che ha confermato ulteriormente il fatto che sia in sviluppo, si sono moltiplicati i presunti teaser di GTA 6.

C'è chi si si è sbizzarrito creando il presunto logo perfetto, mentre altri dicono di aver visto il trailer ufficiale descrivendolo addirittura nel dettaglio.

A quanto pare sarà caratterizzato dalla voce fuori campo dei due nuovi protagonisti, oltre che da numerose inquadrature della città di Vice City, dei suoi edifici e della gente per le strade, oltre a mostrarci anche la fauna e la flora.

Ora, come riporta Kotaku, c'è una nuova conferma per la data del 26 ottobre, in cui vedremo il primo trailer e dovremmo vedere per la prima volta GTA 6.

In un thread popolare di Reddit in cui si stanno riunendo tutto gli indizi di cui sopra, e tanti altri, viene infatti ribadita la data del 26 ottobre come importante, con alcuni dettagli ulteriori sul presunto trailer.

Il filmato dovrebbe mostrare "due auto da corsa", un "ragazzo in biancheria intima che corre per strada con un serpente", un "ruota panoramica" e tanto altro.

Rockstar, ovviamente, rimane come sempre in silenzio. Non c'è stato alcun annuncio ufficiale di GTA 6 dal 2022, quando ha informato i fan in un post su Twitter che lo sviluppo del gioco “è in corso”.

C'è da dire che, se non altro, GTA 6 ha almeno ricevuto il primo rating ufficiale quindi, in un modo o nell'altro, il titolo sta lentamente arrivando e forse si mostrerà davvero.

Nel frattempo Grand Theft Auto V continua comunque a vendere tantissimo (lo trovate su Amazon), perché nonostante un 2023 da record per le uscite è sempre tra i giochi più scaricati.