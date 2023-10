GTA 4, qualcuno ha realizzato il "remake" in UE5

Quest'anno sono passati ben 15 anni dall’uscita di GTA 4, l’avventura di Niko Bellic che ebbe il compito di portare avanti il franchise dopo GTA San Andreas.

Ben prima di GTA V (che trovate su Amazon), il capitolo ambientato a Liberty City riuscì a conquistare molti giocatori, nonostante non venga comunque ricordato come uno degli episodi più riusciti del franchise.

Vero anche che i fan hanno scelto di “riabilitare” il titolo, reputandolo migliore di GTA V anche grazie al carisma del suo protagonista.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, il bravissimo '12th Hour' ha condiviso un nuovo video su YouTube, che mostra come potrebbe essere un remake moderno di GTA 4 in Unreal Engine 5.

Non è la prima volta 12th Hour si diletta in rifacimenti fatti in casa: a giugno l'artista ha condiviso un video che mostra come avrebbe dovuto essere Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition.

Poi, nello stesso mese, l'autore ha condiviso un concept di Grand Theft Auto 6 in UE5.

Per questo progetto, 12th Hour ha creato un nuovo modello 3D altamente dettagliato per Niko Bellic. Poi, l'artista ha ricreato le ambientazioni di Times Square e della Statua della Libertà.

E, come potete vedere nel player poco sopra, il risultato finale è incredibile (sebbene non si tratti di un progetto scaricabile e giocabile a piacimento).

Ad ogni modo, questo è esattamente l'aspetto che dovrebbe avere un remake moderno di Grand Theft Auto 4 e chissà se GTA 6 sarà in grado di eguagliare questa grafica.

Dopo tanti anni, sono quindi molti i dettagli di GTA 4 in grado di sorprendere, tanto che un video pubblicato ormai diverse settimane fa ne ha raccolti più di dieci.

Ma non solo: più di recente un modder ha rilasciato un nuovo HD Texture Pack per GTA 4, che ne revisiona in maniera netta e decisa i protagonisti principali (vedere per credere).