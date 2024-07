Palworld sfida Pokémon: nasce Palworld Entertainment, in collaborazione con Sony

Per molti utenti sarà ormai pur considerato un "gioco morto", dopo il crollo di utenti delle ultime settimane, ma Pocketpair non sembra affatto pensarla allo stesso modo su Palworld, preparandosi a puntare tutto su quello che è stato il primo fenomeno a sorpresa di questo 2024.

Il "Pokémon con le armi" è stato reso disponibile gratuitamente anche su Xbox Game Pass (che trovate scontato su Amazon) e sembra ormai pronto ad evolversi in un brand mondiale, diventando una vera e propria IP da sviluppare nel futuro.

Come segnalato da Gematsu, Pocketpair ha infatti annunciato l'apertura di Palworld Entertainment, una joint venture stabilita in collaborazione con Sony Music Entertainment Japan e Aniplex, al fine di espandere lo sviluppo globale di questa IP.

Ciò significa ovviamente non solo aggiornare il gioco già disponibile sul mercato, ma anche e soprattutto occuparsi di licenze globali e merchandising.

Una chiara ennesima sfida al potere di Pokémon, che proprio grazie alla sua espansione in diversi settori e al merchandising è diventato il fenomeno globale conosciuto oggi.

Evidentemente anche Sony pensa di poter lanciare questo guanto di sfida, in preparazione a un'uscita su PS5 che anche dopo questa mossa sembra decisamente imminente.

Ovviamente non possono che emergere molti dubbi sul fatto che quello che è sembrato un fenomeno casuale — come dimostrato dall'inevitabile crollo di utenti dopo poche settimane — possa davvero riuscire a replicare questo successo in maniera costante, ma staremo ovviamente a vedere che cosa accadrà.

Quel che sembra ormai certo è che Pocketpair non ha ancora finito di lavorare con Palworld: nonostante le promesse di non voler mai realizzare giochi tripla-A, di sicuro vuole comportarsi esattamente come loro.

Nonostante l'espansione del brand, Pocketpair ha già annunciato che il suo titolo non riuscirà mai ad arrivare su Switch: contrariamente a quanto potreste immaginare, non è affatto "colpa" dei Pokémon.