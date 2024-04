Palworld in caduta libera: ha già perso il 97% dei giocatori

L'uscita in accesso anticipato di Palworld aveva quasi del tutto monopolizzato l'attenzione dei giocatori, rivelandosi il primo vero fenomeno del 2024 e un caso ancora oggi difficile da analizzare pienamente, ma sembra che l'effetto "novità" sia ormai quasi giunto alla fine.

Nelle scorse settimane vi avevamo già raccontato di un calo improvviso degli utenti su Palworld: un crollo che comunque non aveva preoccupato Pocket Pair, fiduciosa che gli utenti sarebbero tornati con l'annuncio di nuovi aggiornamenti.

Il primo di questi è stato annunciato nelle scorse settimane, con un nuovo Pal da sconfiggere nel primo raid di gioco, ma sembra che il survival in salsa "Pokémon" non stia ancora riuscendo a riconquistare l'interesse degli utenti.

Nonostante un lancio incredibile, al quale ha contribuito anche il debutto al day-one su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), i numeri odierni di Palworld impallidiscono rispetto a quelli a cui abbiamo assistito al lancio, pur non essendo assolutamente ancora da "buttare".

Come segnalato da Tech4Gamers, quegli oltre 2 milioni di giocatori contemporanei fatti registrare pochi giorni al lancio sembrano ormai una storia di altri tempi, perché nelle scorse ore i giocatori attivi si sono assestati tra i 57mila e i 63mila: un crollo del 97% dei giocatori rispetto ai numeri record di inizio anno.

Per quanto non siano numeri terribili, si tratta di un dato che comunque non va ignorato, dato che è uno dei crolli più grandi di sempre mai fatti registrare per un videogioco di successo su Steam.

Sembra dunque molto difficile che possa tornare ad avere successo come all'inizio, ma vedremo se Pocket Pair riuscirà a costruire una base di utenza attiva su cui poter lavorare per i futuri aggiornamenti.

Comunque vada, Palworld resta comunque un successo incredibile, anche se questo calo deve far sicuramente riflettere tutti i diretti interessati.

Vedremo se la potenziale uscita su PS5, che sembrerebbe essere sempre più vicina, riuscirà a risollevare o meno le sorti del survival game.