Palworld non arriverà mai su Nintendo Switch, ma non per colpa dei Pokémon

Vi ricordate di Palworld? Il videogioco che ha omaggiato Pokémon e che ha fatto discutere molto alla sua uscita. Molte volte è stato detto che sarebbe stato surreale se il titolo di Pocketpair fosse arrivato su Nintendo Switch e, infatti, non accadrà.

Ma non per la presenza dei giochi Pokémon (li trovate su Amazon) che possono intimorire o dare fastidio a Palworld, ma più per una questione tecnica.

Advertisement

Intervenendo in una nuova intervista (tramite Wccftech), a Takuro Mizobe di Pocketpair è stato chiesto se il titolo sarebbe mai stato pubblicato su altre piattaforme.

Sappiamo già che Palworld sembra essere pronto al debutto su PlayStation 5 dopo tanto tempo, ma non è mai stato menzionato un porting per Nintendo Switch. Mizobe ha confermato che il team sta effettivamente valutando vari porting, ma quello per Switch è improbabile per una questione di prestazioni.

Effettivamente, già Palworld in versione PC e Xbox sembrava un titolo ben oltre le potenzialità della console ibrida di Nintendo, e se non venisse annunciato il porting non sarebbe certo una sorpresa.

Ai fan di Nintendo probabilmente non mancherà Palworld, visto che la generazione Switch ha battuto quella Game Boy nonostante tutte le polemiche sorte nel corso degli anni.

Durante la stessa intervista, per altro, il creatore Palworld ha anche fornito un aggiornamento sulla presunta indagine avviata da The Pokemon Company all'inizio di quest'anno. Gli evidenti plagi di alcune creature del gioco avevano lasciato intendere che l'azienda proprietaria dei Pokémon avrebbe agito in qualche modo nei confronti di Pocketpair.

Fortunatamente per lo sviluppatore non è così, perché Mizobe conferma che la società non ha ricevuto nessuna comunicazione da parte di The Pokémon Company.

Una situazione abbastanza particolare perché, già nei mesi scorsi, c'era anche chi aveva creato dei cloni di Palworld, creando una catena di non-originalità davvero niente male.