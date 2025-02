Ottieni il doppio dei Punti VIP su LEGO Store: una promo da non perdere!

Dall'8 al 12 febbraio 2025, il sito ufficiale LEGO offre una promozione imperdibile: potete ottenere il doppio dei Punti VIP su tutti gli acquisti! È il momento ideale per fare scorta dei set LEGO che amate, guadagnando il doppio dei punti VIP per ogni euro speso. Che si tratti di nuovi set da aggiungere alla vostra collezione, di un regalo speciale per qualcuno che ama il mondo LEGO, o semplicemente di un acquisto che aspettavate da tempo, questa è l'occasione perfetta per ottenere più vantaggi.

Se non avete ancora aderito al programma VIP LEGO, non preoccupatevi! È gratuito e iscriversi è semplice. Accumulerete punti con ogni acquisto che potrete utilizzare per ottenere sconti su futuri ordini o per riscattare premi esclusivi. Più acquistate, più vantaggi otterrete!

San Valentino con LEGO: Idee regalo perfette!

La promozione arriva in un momento perfetto, proprio quando San Valentino si avvicina! Se desiderate fare un regalo speciale, i set LEGO sono la soluzione ideale. Ordinate entro il 12 febbraio alle 13:00 CET per ricevere la consegna espressa in tempo per il giorno di San Valentino.

LEGO ha una vasta selezione di set pensati proprio per questa occasione, che faranno brillare gli occhi del destinatario. Tra le proposte più romantiche, potete scegliere tra i set di fiori LEGO, come la splendida composizione floreale che sorprenderà la vostra dolce metà con la sua bellezza e originalità. Se invece preferite un’idea regalo più personale e creativa, i set LEGO permettono di costruire oggetti unici da amare per sempre.

Inoltre, se siete membri del programma LEGO Insiders, avete un vantaggio in più: con acquisti a partire da 150€, potrete ottenere in esclusiva il set Diorama Foresta Tropicale. Un regalo perfetto per gli appassionati di natura e degli ambienti esotici, ma anche per chi ama i set da collezione di alta qualità.

Che stiate cercando il regalo perfetto per San Valentino o semplicemente vogliate fare un acquisto speciale per voi stessi, LEGO ha le idee giuste. Con set per adulti, bambini, appassionati di cinema, sport, natura, e persino di videogiochi, c’è sicuramente un set che saprà emozionarvi! Approfittate dei doppi punti VIP e delle offerte esclusive: l’occasione è unica!

