OFFERTA IMPERDIBILE da Unieuro: acquista una PS5 e ottieni una sedia gaming per soli 30€ in più!

Grazie alla promozione "Speciale Natalissimi" di Unieuro, valida fino al 24 dicembre, potete approfittare di sconti incredibili su una vasta gamma di prodotti. E tra questi, c'è un'offerta imperdibile per chi desidera una PS5: aggiungete solo 30€ e ottenete anche una sedia da gaming di alta qualità, del valore di 100€!

Vedi l'offerta su Unieuro

Bundle PS5 + Sedia Gaming, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa offerta è ideale per chi cerca una PlayStation 5, sia per sé che come regalo. Per soli 579,90€, vi portate a casa la console in versione Standard, con lettore disco, e una sedia da gaming di eccellente qualità, risparmiando ben 80€ rispetto all'acquisto separato di entrambi i prodotti.

La versione di PS5 con lettore disco vi permette di godere dei titoli in formato fisico, mantenendo il fascino classico anche nel 2023, e offre la retrocompatibilità con i giochi di PS4.

La sedia gaming IOPLEE promette comfort eccezionale, con rivestimento in spugna e sedile ergonomico per mantenere una postura corretta. Regolabile in altezza e inclinazione, si adatta perfettamente alle tue esigenze.

Visitate la pagina dedicata al bundle PS5 + sedia gaming su Unieuro per scoprire tutte le caratteristiche e cogliere al volo questa opportunità. Affrettatevi, le scorte sono limitate!

Unieuro offre prezzi incredibilmente competitivi e in questa promozione speciale è possibile trovare una vasta gamma di prodotti scontati. Vi invitiamo a esplorare la pagina della promozione "Speciale Natalissimi" per scoprire tutti i prodotti in offerta.

Inoltre, per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi sconti, vi consigliamo di visitare la sezione del sito dedicata alle offerte quotidiane, dove troverete le migliori offerte disponibili online, selezionate per voi per garantirvi di non perdere nulla di interessante. Siamo sempre alla ricerca delle migliori opportunità per voi, quindi non esitate a controllare spesso per non perdere le ultime offerte.

Vedi l'offerta su Unieuuro