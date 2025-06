Nel 2002, Tom Clancy’s Splinter Cell definì un nuovo standard per il genere stealth, imponendosi come uno dei giochi più amati da chi apprezza l'infiltrazione tattica e l’atmosfera da spy-thriller.

E anche se il remake ufficiale targato Ubisoft sembra ormai un lontano miraggio (forse), nel 2025 esiste finalmente un modo concreto, tangibile e sorprendentemente efficace per rigiocare il primo Splinter Cell.

Si chiama Enhanced Splinter Cell, ed è una mod non ufficiale pensata per modernizzare il capolavoro originale (che trovate ancora su Amazon) su PC.

Questa mod è molto più di una semplice riverniciatura: è un lavoro di restauro e miglioramento, che punta a ricreare l’esperienza definitiva del gioco, rispettandone l’identità ma risolvendo tanti limiti dell’edizione originale.

A partire dall’aspetto visivo, che viene potenziato con illuminazione e texture riprese dalla versione Xbox, notoriamente superiore rispetto alla controparte PC dell’epoca.

Tornano anche effetti come la luce lampeggiante in caso di allarme, originariamente assente su PC.

Dal punto di vista tecnico, Enhanced Splinter Cell include: supporto widescreen grazie alla patch ThirteenAG, compatibilità moderna con sistemi Windows tramite dgVoodoo2, frame rate bloccato a 60 FPS per un’esperienza fluida e Shadow Buffer rendering restaurato.

Il gioco include persino opzioni inedite per cambiare outfit a Sam Fisher o per personalizzare il comportamento del movimento fin dall’inizio del gioco.

Sul piano del gameplay, gli appassionati noteranno diverse modifiche ispirate ai capitoli successivi della serie, come il tap singolo per aprire l’inventario (come in Pandora Tomorrow) e molto altro.

Ma la ciliegina sulla torta? Due missioni tagliate dal gioco originale sono state reintegrate: Nuclear Power Plant e Severonickel. Sebbene ancora in fase di lavorazione (e non del tutto rifinite), offrono contenuti inediti e nuove cutscene che ampliano la narrativa, soprattutto la sezione di Kalinatek. Per i fan di vecchia data, è una vera chicca.

In un periodo in cui Splinter Cell Remake resta un titolo "fantasma", e la mod RTX Remix è ancora in fase embrionale, Enhanced Splinter Cell rappresenta oggi il modo migliore per rigiocare il capostipite della saga, in una veste moderna e più completa che mai.