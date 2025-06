Le recenti fughe di notizie su Grand Theft Auto 6 stanno scatenando un nuovo ciclone di ipotesi e aspettative.

Tra leak più o meno attendibili, ce n’è uno che ha attirato in modo particolare l’attenzione dei fan di lunga data: il possibile ritorno del sistema di peso introdotto in GTA: San Andreas (che trovate su Amazon nella trilogia rimasterizzata).

Una meccanica bizzarra, amata, a tratti meme-worthy, ma che ha dato a CJ una personalizzazione mai più raggiunta nel franchise. E ora, pare che GTA 6 voglia riprendere quell’idea e portarla a nuovi livelli di dettaglio e immersione: ingrassare, dimagrire e pompare muscoli.

Nel capolavoro del 2004, il peso corporeo del protagonista influenzava stamina, forza, velocità e persino i dialoghi dei PNG. Mangiare troppo fast food o trascurare l’allenamento portava CJ a ingrassare visibilmente.

Andare in palestra regolarmente lo trasformava in un culturista. Era un sistema unico, forse grottesco, ma che regalava un senso di ruolo e di immersione difficilmente eguagliato nei GTA successivi.

Ora, secondo questi nuovi leak, Rockstar starebbe espandendo e affinando questo sistema per GTA 6. La conferma indiretta arriva da una scena nel secondo trailer, dove Jason (uno dei due protagonisti, insieme a Lucia) è visto sollevare pesi sulla spiaggia.

Potrebbe sembrare un dettaglio marginale, ma i fan non hanno dimenticato la meccanica di San Andreas, e Rockstar sa benissimo quanto quel tipo di interazioni abbia segnato la memoria collettiva.

Con il livello tecnico raggiunto nel 2025, non c'è bisogno di stravolgere il concept per farlo funzionare: basta riproporlo con la nuova veste visiva. Muscoli, grasso corporeo, animazioni personalizzate, reazioni dinamiche dei PNG e impatto sulle abilità — tutto questo, unito a un mondo credibile come quello che si preannuncia in GTA 6, può rendere il sistema di peso una feature veramente di spessore, sia ludico che narrativo.

L'attesa per il 26 maggio 2026 è lunga, ma se queste indiscrezioni venissero confermate, GTA 6 potrebbe davvero alzare l’asticella ancora una volta (anche se lo sviluppo pare non stia procedendo proprio liscio).