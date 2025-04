Oblivion Remastered è stato "confermato" anche da Bethesda

L'imminente uscita di Oblivion Remastered sembrerebbe ormai il classico "segreto di Pulcinella", dato che dopo le precedenti indiscrezioni sono usciti leak praticamente da tutte le parti coinvolte.

Il sito di Virtuos aveva di fatto scoperchiato il Vaso di Pandora svelando logo e screenshot ufficiali con netto anticipo, ma nelle scorse ore anche il supporto ufficiale di Xbox ha ammesso la sua esistenza, confermando anche il lancio su Game Pass Ultimate al day-one (lo trovate su Amazon).

Mi sento dunque di dire scherzosamente che all'appello mancava solamente Bethesda, che non poteva certo esimersi dal partecipare in questo bizzarro leak di massa: dal forum Reddit GamingLeaksAndRumors apprendiamo infatti che anche il loro sito ufficiale nascondeva riferimenti proprio ad Oblivion Remastered.

Come potete vedere voi stessi nel seguente screenshot, sul sito ufficiale erano infatti presenti menzioni all'edizione rimasterizzata del quarto capitolo di The Elder Scrolls a livello interno, con tag inclusi presumibilmente per farsi trovare pronti con le indicizzazioni di Google al momento del lancio.

Dopo la segnalazione degli utenti, Bethesda ha prontamente rimosso queste menzioni dal proprio sito, ma a questo punto penso di poter dire che si tratta di uno dei segreti custoditi nel modo peggiore che si ricordi, almeno per quanto riguarda il mondo videoludico.

Dopo aver visto conferme dal team di sviluppo e dai rispettivi publisher, sembra proprio che per Oblivion Remastered manchi ormai soltanto l'annuncio ufficiale: il lancio dovrebbe essere previsto nel corso della prossima settimana come vero e proprio shadowdrop, anche se a questo punto non dovrebbero esserci molte sorprese.

Chiaramente devo invitarvi ancora una volta a prendere il tutto con le dovute precauzioni in assenza di comunicati ufficiali, ma a questo punto sembrerebbero solo una formalità.

L'edizione rimasterizzata non dovrebbe essere un'esclusiva Xbox: tramite il sito di Virtuos è infatti emerso anche il logo PlayStation, anticipandone di fatto l'uscita su PS5.

Nessuna conferma invece per una eventuale versione Switch 2, ma se consideriamo che Phil Spencer ha promesso di supportare la console di casa Nintendo è possibile che si tratti solo di una questione di tempo.