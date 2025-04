Oblivion Remake esiste, trapelate le prime immagini

Da mesi circolano voci riguardo a un possibile ritorno dell'amato classico The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Oggi queste speculazioni si fanno più concrete grazie a un'inattesa fuga di notizie direttamente dal sito web della Virtuos, lo studio incaricato dello sviluppo del porting del classico (che trovate su Amazon).

Un colpo di scena che ha immediatamente scatenato l'entusiasmo della community, rivelando i primi dettagli concreti di quello che sembra essere un ambizioso progetto di rimasterizzazione per uno dei giochi di ruolo più influenti della storia recente, e che sarebbe ormai imminente.

L'avvistamento è avvenuto grazie all'occhio attento di alcuni utenti di Reddit, che setacciando il sito di Virtuos hanno scoperto materiale apparentemente destinato all'annuncio ufficiale del gioco.

Tra gli elementi trapelati figurano screenshot comparativi che mostrano le differenze visive tra la versione originale di Bethesda e questa nuova edizione rimasterizzata, evidenziando i miglioramenti tecnici apportati dall'intervento degli specialisti di Virtuos.

Secondo fonti vicine a Eurogamer, la strategia di Bethesda potrebbe essere ancora più sorprendente di quanto si possa immaginare. L'attuale piano dell'azienda prevedrebbe infatti un shadow drop - un rilascio a sorpresa senza preavviso - già la prossima settimana.

Una mossa insolita per un titolo di tale calibro, ma che rispecchierebbe l'approccio sempre più imprevedibile del publisher nel recente periodo.

Le aspettative per questo ritorno sono altissime, considerando che Oblivion rappresenta per molti giocatori un capitolo fondamentale della saga The Elder Scrolls, posizionandosi tra l'innovativo Morrowind e il popolarissimo Skyrim.

Bethesda non ha ancora commentato ufficialmente la fuga di notizie, ma se le informazioni sul lancio imminente dovessero rivelarsi accurate, l'attesa per conferme ufficiali potrebbe essere questione di giorni, se non di ore.

Nel frattempo, la community continua ad analizzare ogni dettaglio emerso, cercando indizi su quanto profonda sarà questa operazione di restauro di uno dei più celebrati giochi di ruolo fantasy occidentali.