Oblivion Remastered gratis su Game Pass? C'è un indizio

Le voci su The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered tornano a far discutere, ma questa volta per un motivo decisamente curioso: a quanto pare, sarebbe stata l’assistenza ufficiale di Xbox a far trapelare alcune informazioni riservate sul titolo.

Il presunto remake dello storico RPG targato Bethesda (che trovate su Amazon) non è stato ancora annunciato pubblicamente né da Microsoft né dallo stesso team americano, ma i leak sembrano non avere intenzione di fermarsi.

Dopo le immagini comparse di recente sul sito di Virtuos – lo studio che, secondo le indiscrezioni, si occuperebbe della lavorazione – ora arriva un nuovo “indizio” che ha dell’incredibile e che riguarda anche l'inclusione del gioco su Xbox Game Pass.

A scatenare il caos, stavolta, è stata una semplice richiesta inviata al supporto clienti Xbox. Un utente su X (ex Twitter) avrebbe ottenuto – con tanto di screenshot pubblicati – dettagli non da poco sul gioco, tra cui la presunta data di uscita e la disponibilità nel catalogo Game Pass.

Secondo quanto riportato, Oblivion Remastered arriverebbe il 21 aprile 2025, confermando così le voci che parlavano di un possibile lancio a sorpresa entro fine mese.

Ma non è tutto: stando alla chiacchierata con il supporto, il titolo sarebbe anche incluso al day one su Xbox Game Pass, il che farebbe pensare a una disponibilità immediata anche tramite Xbox Cloud Gaming.

Va detto che l’interazione con l’assistenza sembra essere avvenuta con un bot automatizzato, ma resta comunque sorprendente come certe informazioni siano finite online per una semplice domanda posta “educatamente”.

Ovviamente, non possiamo considerare queste informazioni come confermate, né possiamo escludere che si tratti di una conversazione "artificiale".

Resta quindi solo da attendere un annuncio ufficiale – se e quando arriverà – ma una cosa è certa: Oblivion sembra pronto a fare il suo ritorno, forse anche su Switch 2.