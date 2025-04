Al contrario di Yoshida, Phil Spencer è un "grande credente" di Switch 2

Nintendo Switch 2 è indubbiamente al centro delle attenzioni degli addetti ai lavori dell'industria dei videogiochi, e Phil Spencer ha detto la sua riguardo la proposta della prossima generazione della Grande N.

In una recente intervista rilasciata a Variety, il boss di Microsoft Gaming ha risposto a moltissime domande riguardanti Xbox, la sua strategia generale e, in questo caso, il rapporto con dei possibili partner commerciali.

In una recente intervista, Spencer ha sottolineato come l’obiettivo principale non sia inseguire gli annunci della concorrenza, ma concentrarsi su una missione più ampia: raggiungere i 3 miliardi di persone che giocano nel mondo.

Parlando anche del sentire la pressione del lanciare una nuova console mentre lo fanno gli altri, Spencer ha spiegato che non c'è fretta nonostante il progetto della Xbox portatile.

«Non sento la pressione di dover rispondere subito a ciò che fanno gli altri», ha dichiarato Spencer: «Mi ispiro ai creatori e alle altre piattaforme, ma credo nei nostri piani. Xbox oggi significa tante cose: console, PC, cloud. Ogni giorno mi chiedo come possiamo diventare più rilevanti per chiunque giochi.»

Relativamente a Nintendo Switch 2, Spencer ha spiegato quale sarà la posizione di Xbox nei confronti della console, dal lancio in poi:

«Nintendo è stata un partner fantastico. Pensiamo che sia un modo unico per raggiungere giocatori che non giocano su PC, che non giocano su Xbox. [...] Credo fermamente in ciò che Nintendo rappresenta per questo settore e nel nostro continuo supporto. E ottenere il loro supporto per i nostri franchise, credo, sia una parte importante del nostro futuro.»

Anche preso dal fatto che Nintendo Switch 2 sia ovviamente un'occasione di business tramite soluzioni come Game Pass, Spencer sembra quindi molto più fiducioso verso Nintendo Switch 2.

Al contrario di altri esponenti del settore come Shuei Yoshida, che è stato da subito molto critico. Al punto di credere che Nintendo stia perdendo la sua identità, un tutorial a pagamento alla volta.