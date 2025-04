Oblivion Remastered uscirà anche su PS5?

Un errore sul sito ufficiale di Virtuos Games ha svelato quello che i fan attendevano da tempo: il remaster di The Elder Scrolls IV: Oblivion è realtà.

Le immagini, apparse brevemente sul portale dello studio di sviluppo prima di essere rimosse, mostrano chiaramente il rifacimento del celebre gioco di ruolo di Bethesda (che trovate su Amazon), confermando le voci che circolavano da mesi nell'industria.

L'incidente ha permesso di intravedere non solo alcuni screenshot di gioco, ma anche materiale promozionale che sarebbe dovuto rimanere riservato fino all'annuncio ufficiale, inclusa la key art con un cavaliere in armatura imperiale davanti al logo di Oblivion.

Particolarmente interessante è la scoperta che il gioco non sarà un'esclusiva Xbox come alcuni avevano ipotizzato. Tra i file trapelati sono infatti presenti i loghi PlayStation, indicando chiaramente l'intenzione di Microsoft di distribuire il titolo su più piattaforme, in linea con la recente strategia dell'azienda.

Nei metadati dei file, il progetto viene identificato come "Oblivion Remastered", suggerendo che potrebbe trattarsi di un'operazione più vicina a un restauro che a un completo rifacimento.

La fuga di notizie arriva in un momento significativo, poiché recenti indiscrezioni suggerivano che il titolo potrebbe essere rilasciato a sorpresa già la prossima settimana.

Il progetto, la cui esistenza era stata riportata per la prima volta l'anno scorso, sembra quindi essere in uno stato avanzato di sviluppo. Virtuos Games, noto per il suo lavoro di supporto su numerosi titoli di alto profilo, ha rapidamente corretto l'errore, rendendo inaccessibili i file compromessi con messaggi di errore come "403 Forbidden" o "You don't have permission to access this resource".

Questo remaster rappresenta un'importante operazione nostalgia per Bethesda e Microsoft, considerando che The Elder Scrolls IV: Oblivion è considerato da molti un punto di svolta per la serie. Pubblicato originariamente per Xbox 360 e PC, il gioco ha ridefinito gli standard dei giochi di ruolo open world, ponendo le basi per il successivo fenomeno di Skyrim.

I fan della serie, che attendono pazientemente notizie su The Elder Scrolls VI, potrebbero trovare in questo remaster un gradito diversivo mentre lo sviluppo del nuovo capitolo principale continua.