Oblivion Remastered è già uno dei giochi più venduti dell'anno

Il 2025 sarà un anno interessante da analizzare, quando sarà concluso, perché in poche settimane un titolo come Oblivion Remastered è arrivato a essere il terzo videogioco più venduto dell'anno.

Complice uno shadowdrop a sorpresa, e il nome che inevitabilmente si porta dietro, Oblivion Remastered ha sbaragliato la concorrenza posizionandosi come terzo titolo più venduto del 2025 negli Stati Uniti in termini di ricavi, un risultato eccezionale considerando che il gioco è disponibile da pochissimo.

Questo improvviso successo commerciale colloca il titolo subito dietro a due pesi massimi dell'industria: Monster Hunter Wilds e Assassin's Creed Shadows, che già avevano venduto tantissimo in poco tempo (tramite Gamespot).

Le informazioni provengono da Mat Piscatella, analista dell'industria videoludica presso Circana, che ha evidenziato come Oblivion Remastered sia stato in assoluto il gioco più venduto nella settimana conclusasi il 26 aprile.

Un esito particolarmente sorprendente se si considera la completa assenza di una campagna marketing strutturata, con l'annuncio del gioco avvenuto praticamente in concomitanza con la sua pubblicazione, preceduto solo da alcuni leak nelle settimane antecedenti il lancio.

Nonostante il gioco sia stato immediatamente reso disponibile su Game Pass, sia per console che per PC, permettendo agli abbonati di accedervi senza costi aggiuntivi, le vendite dirette non hanno subito contraccolpi significativi.

La versione PlayStation 5 ha contribuito in modo sostanziale a questo successo. Il titolo ha conquistato le prime posizioni nella classifica dei giochi più scaricati su PlayStation Store ad aprile, sia in Nord America che in Europa. Un dato particolarmente significativo è che ben tre titoli pubblicati da Microsoft hanno occupato le prime posizioni nelle classifiche PSN, dimostrando l'efficacia della nuova strategia multipiattaforma dell'azienda di Redmond.

L'interesse è generalmente altissimo per Oblivion Remastered e viene dimostrato anche in altri modi, come il ritorno delle community dei modder e gli scontri ideologici con Skyrim, che riportano al passato.