L’attesa per Grand Theft Auto 6 è ormai alle stelle, e mentre il nuovo kolossal di Rockstar Games si fa attendere, i fan continuano a ingannare l'attesa dando libero sfogo alla creatività. L’ultima impresa? Una riproduzione quasi perfetta della casa di Jason, uno dei protagonisti del prossimo capitolo, all’interno di Fortnite.

L’opera è frutto del lavoro di due utenti, Warm_Water_6792 e ComfortableIron1736, che hanno condiviso su Reddit il risultato del loro progetto.

Un lavoro certosino

Le immagini mostrano un confronto diretto tra la casa originale di GTA 6 e la versione ricreata in Fortnite, e il colpo d’occhio è sorprendente: l’esterno dell’edificio è quasi indistinguibile dall’originale, con dettagli minuziosi come l’auto retrò parcheggiata, la vegetazione circostante e persino la parabola satellitare. Le uniche differenze evidenti sono l’usura più marcata nella versione di GTA 6 e qualche minima variazione nei materiali.

Non meno impressionante è l’interno: la stanza principale della casa è stata ricostruita con la stessa disposizione di mobili e oggetti, fino al controller di gioco sul tavolo. Mancano ovviamente i due protagonisti, Jason e Lucia, ma tutto il resto è lì, dalle lampade (leggermente diverse) alle decorazioni murali, fedelmente riprodotte.

I commenti dei fan sono stati entusiasti, con molti fan stupiti di come Fortnite permetta simili livelli di accuratezza. Alcuni hanno chiesto immediatamente di visitare la creazione, e gli autori hanno reso disponibile la mappa tutti tramite il codice 6954-3373-7481.

Con ancora mesi da attendere prima dell’uscita di GTA 6, prevista per il 26 maggio 2026 su Xbox Series X|S e PS5, non è escluso che vedremo altre ricostruzioni in Fortnite (di cui potete trovare il Transformers pack su Amazon) ispirate alle ambientazioni del gioco o, in generale, altre opere che si ispirano al prossimo capitolo della celebre saga di Rockstar.

Nel mentre la data di uscita sembra essere stata confermata dalla stessa Take-Two, motivo per il quale non rimane altro da fare che attendere il prossimo trailer di GTA 6.