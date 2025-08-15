Aniplex ha presentato il trailer cinematografico di Resident Evil Survival Unit, un titolo strategico per dispositivi mobili che trasporta l'iconico franchise di Capcom in una dimensione completamente inedita.

Il progetto, sviluppato in collaborazione con Joycity, promette di rivoluzionare l'esperienza tradizionale della serie attraverso meccaniche di gioco pensate specificamente per il gaming mobile.

La produzione si distingue per un approccio narrativo che abbandona la continuità canonica della saga principale, optando invece per un universo parallelo dove i protagonisti più amati della serie si riuniscono per affrontare minacce familiari.

Questa scelta creativa permetterà agli sviluppatori di sperimentare con combinazioni di personaggi che non sarebbero possibili nella timeline tradizionale, offrendo ai fan scenari inediti e dinamiche di squadra mai viste prima.

Un cast di leggende contro nemici iconici

Il trailer rivela la presenza di alcuni degli antagonisti più memorabili dell'universo Resident Evil, confermando il ritorno di Mr. X e Nemesis, due delle creature più temute dai giocatori della serie.

La presenza di questi boss storici suggerisce un approccio che celebra l'eredità del franchise, mentre l'inclusione di elementi come i coccodrilli amplia il bestiario disponibile. Queen Bee contribuisce all'atmosfera del gioco con una colonna sonora dal carattere jazz, un elemento stilistico che si distacca dalle convenzioni horror tradizionali della serie.

Le meccaniche di gioco si articolano attorno alla costruzione e gestione di una dimora che funge da base operativa, dove i personaggi possono interagire e sviluppare le proprie abilità.

Da questo quartier generale, i giocatori organizzeranno missioni di sopravvivenza contro le creature che hanno definito l'identità della saga, sfruttando un sistema di combattimento strategico progettato per l'esperienza mobile.

Aniplex ha confermato l'implementazione di funzionalità multiplayer su scala globale, permettendo ai giocatori di tutto il mondo di collaborare nelle sfide più impegnative.

Questa dimensione social, pur aprendo nuove possibilità di interazione e competizione tra gli appassionati della serie, ci sta ricordando i numerosi esperimenti multiplayer che hanno caratterizzato alcuni dei capitoli più bui della saga.

Il trailer non offre dettagli specifici sui vari sistemi di gioco sottostanti, motivo per il quale risulta ancora troppo presto per capire quanto possa distinguersi, Resident Evil Survivor Unit, dai vari giochi mobile con concept molto simili alla produzione di Aniplex.

Mentre Resident Evil Survival Unit si prepara al debutto mobile, con le registrazioni già aperte sull'App Store, l'universo della serie si prepara ad accogliere anche Resident Evil Requiem, previsto per il 27 febbraio 2026.

Questo nuovo capitolo principale, diretto da Koshi Nakanishi (già dietro le quinte di Resident Evil 7), promette di ricollegarsi alla narrativa complessiva che accompagna la serie da tre decenni, suggerendo un ritorno alle origini del franchise (e un sistema di combattimento rinnovato).

La strategia di Capcom sembra puntare, nuovamente, su una diversificazione dell'offerta, esplorando simultaneamente nuove piattaforme attraverso progetti che celebrino la storia trentennale della saga attraverso progetti di ogni tipo.