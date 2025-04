Bethesda svela i numeri di Oblivion Remastered, e sono impressionanti

Che ci fosse una vera e propria febbre da ritorno di The Elder Scrolls IV: Oblivion, lo avevamo capito un po' tutti: a ogni folata di vento che suggeriva un possibile ritorno del gioco del 2006, i fan erano in fermento.

Così, quando Oblivion Remastered si è concretizzato davvero, pochi giorni fa, l'accoglienza è stata di quelle da ricordare. Rispolverato da Bethesda Game Studios con l'aiuto della divisione francese di Virtuos, il gioco è stato lanciato da subito anche su Game Pass Ultimate, oltre che per l'acquisto tradizionale su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

E i risultati hanno premiato questa strategia. Come confermato da Bethesda su Twitter, infatti, in questi primi giorni dal lancio Oblivion Remastered ha già superato i 4 milioni di giocatori.

«Siamo davvero grati per gli oltre 4 milioni di voi che si sono già avventurati a Cyrodill in Oblivion Remastered» si legge nel cinguettio. «Grazie!».

Secondo i dati di SteamCharts, il gioco è in effetti ancora sulla cresta dell'onda, dopo la release del 22 aprile: il picco assoluto di 190mila giocatori contemporanei si è raggiunto due giorni fa, ma nelle ultime ventiquattro ore c'è stato comunque un picco di 171mila giocatori.

E su Steam, ricordiamo, Oblivion Remastered si paga 54,99€ (meno se lo prendete su Instant Gaming) – quindi immaginiamo che su Game Pass, dove è incluso nel prezzo dell'abbonamento, i numeri siano stati anche più notevoli.

A tal proposito, nelle scorse ore vi abbiamo proposto la nostra riflessione su come questo potrebbe essere un anno di svolta per il servizio in abbonamento di Xbox.