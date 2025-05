Oblivion Remastered è ora più bello da vedere, gratuitamente

Per chi ama The Elder Scrolls IV: Oblivion e desidera un'esperienza visiva più moderna, c'è una novità imperdibile.

Da poco è finalmente disponibile il primo texture pack in 4K per la versione remaster del classico Bethesda (avvistabile su Amazon), grazie al lavoro del modder Canarious, pubblicato su Nexus Mods.

Il progetto, dal nome Unchained Texture Pack, è ancora in fase di sviluppo ma promette grandi cose.

L’obiettivo finale è chiaro: convertire tutte le texture del gioco in versioni upscalate ad alta risoluzione, partendo da asset con risoluzioni originali anche molto basse (come 1024x1024 o inferiori) e portandole fino al 4K.

La prima release si concentra su armi, armature e abiti, mentre nei prossimi aggiornamenti arriveranno texture migliorate per paesaggi, vegetazione e architetture.

Chi ha già scaricato il pacchetto qui conferma un netto miglioramento rispetto alle texture vanilla, che, pur essendo già state aggiornate da Virtuos per il remaster, mostravano ancora il peso degli anni.

Grazie all’uso dell’intelligenza artificiale per l’upscaling, il risultato è più definito, coerente con lo stile originale e piacevole da vedere anche su schermi moderni.

Questa mod è una manna per chi vuole rivivere Oblivion con una veste più attuale senza snaturarne l’anima.

È bello vedere che la community continua a prendersi cura di giochi di questo calibro, colmando le lacune lasciate anche dalle versioni ufficiali. Se Bethesda non vuole fare un remake completo, almeno i fan si stanno attrezzando per farlo sembrare tale.

A tal proposito, pochi giorni fa vi hi segnalato la prima patch non ufficiale per The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, la quale corregge numerosi bug che affliggono la nuova versione del classico Bethesda.

Ma non è tutto: la scena modding di Oblivion Remastered ha da poco rilasciato anche la sorprendente mod che aggiunge al gioco una meccanica presa direttamente da Elden Ring.