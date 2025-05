Xbox ha dato un senso al PlayStation Store ad aprile 2025

È stato evidente in queste settimane come i giochi Xbox siano stati decisamente graditi dalla community PS5, ma i dati delle classifiche sono sempre utili per avere un riscontro reale, come quelli pubblicati dal PlayStation Store oggi.

Nel mese di aprile 2025, infatti, il podio dei videogiochi più venduti su PS5 tramite PlayStation Store è dominato da produzioni Xbox.

Precisamente, i tre giochi a dominare in classifica sono The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Forza Horizon 5 e Minecraft, tutti e tre di casa Xbox.

La prima esclusiva Sony a presentarsi nella classifica è MLB The Show 25 in quarta posizione, ma solo nel mercato USA dove lo sport fa ovviamente più presa. Ancora più in fondo troviamo Days Gone Remastered, che è abbondantemente fuori dalla top 10 sia in USA che in Europa.

Questi dati offrono uno spaccato interessante sulle tendenze di consumo della community PlayStation, evidenziando come i giocatori siano sempre più aperti a esperienze provenienti da ecosistemi diversi e contemporaneamente continuino ad apprezzare il fascino dei classici riproposti in veste moderna.

L'abbiamo visto di recente anche con Indiana Jones e l'Antico Cerchio, che addirittura sta vendendo meglio su PS5 che su Xbox, e probabilmente finirà nelle classifiche delle prossime settimane visto come stanno andando ora le cose.

I preordini delle uscite Xbox su PS5 hanno parlato chiaro fin da subito, e nei prossimi tempi sarà sempre più probabile vedere anche altri franchise spuntare sulle console PlayStation. Non ne mancano poi molti all'appello, e questi dati dal PlayStation Store non possono che dare forza alla strategia multipiattaforma di Microsoft.

Numeri alla mano, infatti, nei primi tre mesi del 2025 il colosso di Redmond è riuscito nell'impresa di conquistare il primato nelle prenotazioni (e pre-installazioni) su PlayStation Store, territorio tradizionalmente dominato da Sony – dato che si tratta del catalogo digitale per console PlayStation.