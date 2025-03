Monster Hunter Wilds è un trionfo senza precedenti per Capcom

Monster Hunter Wilds è indubbiamente uno dei videogiochi più importanti di questo 2025, ma l'ultimo capitolo della celebre saga ha anche segnato un record che gli ha permesso di entrare di diritto nella storia dei videogiochi.

Monster Hunter è sempre stata una delle IP più importanti in casa Capcom, ma con l'ultimo capitolo abbiamo assistito a una vera e propria esplosione del franchise, ormai considerabile a tutti gli effetti uno dei brand videoludici più importanti di sempre.

Con un comunicato ufficiale, Capcom ha infatti confermato che Monster Hunter Wilds ha venduto più di 10 milioni di copie nel primo mese di lancio, imponendosi come un traguardo storico per la compagnia.

Ricordiamo che l'ultimo capitolo venne rilasciato lo scorso 28 febbraio 2025 su PC, Xbox Series X|S e PS5 (lo trovate su Amazon) e in appena 30 giorni è riuscito a conquistare oltre 10 milioni di utenti, pronti a dare la caccia a letali creature.

Capcom spiega che questo è un record di vendite nell'arco del primo mese per la compagnia: un risultato di cui ovviamente si dice entusiasta, sottolineando che è stato raggiunto combinando l'appeal della serie con nuovi elementi di gioco.

L'editore ha poi rinnovato il proprio impegno nei confronti dei giocatori, promettendo di soddisfare le loro aspettative «creando esperienze di gioco con intrattenimento elevato».

Vi ricordo che questo non è l'unico record battuto per un videogioco Capcom: Monster Hunter Wilds aveva infatti raggiunto 8 milioni di vendite in soli 3 giorni, diventando il gioco più venduto rapidamente di sempre per l'editore.

Questo significa che, superato l'entusiasmo iniziale dei primi giorni, circa 2 milioni di cacciatori hanno deciso di unirsi alla caccia nelle terre selvagge.

Gli appassionati potranno tornare a divertirsi con un nuovo update gratuito in arrivo, previsto per questa settimana: segnate il 4 aprile sul vostro calendario.