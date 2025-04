Una polemica dopo l'altra, Assassin's Creed Shadows ora svetta in classifica

Il percorso di Assassin's Creed Shadows farà storia, a suo modo, perché dopo tutto quello che è successo al discusso titolo di Ubisoft ora possiamo assistere a un vero e proprio successo senza mezzi termini.

Secondo l'analisi condotta dall'agenzia Circana, Assassin's Creed Shadows è il videogioco più venduto del mese di marzo negli USA, considerando sia le vendite digitali che fisiche.

Già nelle prime settimane dopo il lancio il titolo aveva registrato delle performance ottime, dimostrando che la proposta di Ubisoft aveva convinto se non altro la community, nonostante le tante perplessità pre-lancio.

Per quanto riguarda il mese di marzo negli USA, al secondo posto della classifica generale si è posizionato MLB: The Show 25, che essendo un videogioco di baseball è ovviamente amatissimo negli USA, e a seguire sul gradino più basso del podio c'è Monster Hunter Wilds di Capcom, titolo che continua a macinare numeri impressionanti dopo un lancio già straordinario di suo.

È interessante anche notare la distribuzione del successo commerciale di AC Shadows sulle varie piattaforme. Il titolo Ubisoft ha conquistato la vetta su Xbox, su PlayStation ha dovuto cedere il primato proprio a MLB: The Show 25.

Se marzo è di Assassin's Creed Shadows, la classifica cumulativa dell'anno finora è sempre dominata da Capcom con Monster Hunter Wilds, però. Con le 8 milioni di copie nei primi 3 giorni era partito già fortissimo e, per via della sua natura da live service game, l'ultimo Monster Hunter avrà una coda molto lunga e continuerà a vendere ancora per tutto il 2025 e oltre.

Questo è un segnale inconfondibile del fatto che il progetto di Ubisoft è piaciuto, ma soprattutto è riuscito a sopravvivere all'hype iniziale e a consolidarsi nel panorama videoludico sempre affollato e pieno di titoli in uscita.

Le polemiche hanno fatto decisamente bene ad Assassin's Creed Shadows, alla fine.