Il conto alla rovescia è iniziato: tra meno di due settimane farà il suo ritorno su Xbox (e non solo, visto che lo potete preordinare per PS5 su Amazon) l’atteso Gears of War: Reloaded, e proprio in vista dell’uscita di fine agosto è stata svelata la lista completa degli obiettivi.

Il portale TrueAchievements ha infatti confermato che Reloaded proporrà 56 obiettivi, ovvero gli stessi già presenti nella Ultimate Edition d Gears Of War uscita nel 2015, facendo indispettire i fa storici della serie che si aspettavano qualcosa di più da questa nuova edizione.

Poche novità all'orizzonte

A livello di gameplay, niente di nuovo sotto il sole: le sfide spaziano dal completamento del tutorial, al dover usare il riflettore come protezione dai Kryll, fino alla celebre impresa di uccidere 10.000 avversari in partite Versus.

Il fatto che la lista sia la stessa della Ultimate Edition, per quanto abbia generato delle lamentele, era più che pronosticabile visto che questa nuova edizione è stata realizzata innanzitutto per permettere ai giocatori di altre piattaforme di poter scoprire una saga che da sempre è rimasta a totale appannaggio che giocatori Xbox e PC.

A rimarcare quest'aspetto, Microsoft ha infatti regalato la versione Reloaded a tutti i possessori della Ultimate Edition su Xbox (anche se a una condizione ben precisa), lasciando chiaramente intendere che si tratta di un upgrade tecnico e nulla più.

Gears Of War Reloaded, difatti, riprende proprio la Ultimate Edition e ne migliora le texture, estende il framerate a 120 fps nel multiplayer e introduce il supporto al cross-play e alla cross-progression. Insomma, un'operazione chiaramente pensata per fare da apripista al prossimo Gears Of War E-Day.

In uscita il prossimo 26 agosto 2025, Gears of War: Reloaded arriverà su Xbox Series X|S, PC e, per la prima volta nella storia del franchise, anche su PlayStation 5 e su Steam (con annesso supporto completo, e certificazione di compatibilità, per Steam Deck).