Nuovo State of Play ufficiale: ecco data e dettagli

Dopo mesi di rumor, il nuovo State of Play di maggio dedicato alle novità di PS5 è ufficiale.

La console Sony sarà al centro di un evento a tema dedicato a ciò che ci attenderà nei prossimi mesi per quanto riguarda l'universo PlayStation.

Lasciando da parte le indiscrezioni, a quanto pare ora è il momento di fare sul serio.

Dopo le ultime indiscrezioni circa i team di sviluppo presenti, il prossimo State of Play si terrà il 30 maggio alle ore 23.59.

Ecco la descrizione dell'evento via PlayStation Blog ufficiale:

Lo State of Play è tornato! Seguite la diretta per ricevere aggiornamenti su 14 titoli PS5 e PS VR2, e anche sui giochi PlayStation Studios in arrivo quest’anno. Uno show di più di mezz’ora con 14 titoli, che avrà inizio il 31 maggio a mezzanotte su YouTube, Twitch e TikTok. Ci vediamo!

L'evento quindi si aggancerà al prossimo Silent Hill Transmission: l'appuntamento dedicato al futuro della saga Konami è stato infatti programmato per l'una del mattino italiana del 31 maggio, il che significa che si terrà nella nottata successiva al 30 maggio. La Silent Hill Transmission sarà trasmessa sul canale YouTube ufficiale di Silent Hill.

Per quanto riguarda lo State of Play, seguirà l'evento anche la redazione di SpazioGames e saremo pronti ad aggiornarvi il prima possibile sulle nostre pagine con le novità più importanti dello show targato PlayStation (sperando in qualche sorpresa).

