PlayStation Plus, ecco i giochi gratis di giugno

Nell'ambito della promozione Days of Play di quest'anno, Sony ha rivelato con un giorno di anticipo la lineup di giochi PlayStation Plus Essential per il mese di giugno 2024.

Disponibili per il download da martedì 4 giugno 2024 per gli abbonati (trovate gift card su Amazon), i titoli per PS5 e PS4 sono i seguenti:

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake (PS5, PS4)

AEW Fight Forever (PS5, PS4)

Streets of Rage 4 (PS4)

Inoltre, i seguenti giochi bonus sono in arrivo su PS Plus Extra e PS Plus Premium in giorni diversi:

Dredge (PS5, PS4) - dal 29 maggio

LEGO Marvel Super Heroes 2 (PS4) - dal 31 maggio

Cricket 24 (PS5, PS4) - dal 5 giugno

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord (PSVR2) - dal 6 giugno

Walkabout Mini Golf (PSVR2) - dal 6 giugno

Synth Riders (PSVR2) - dal 6 giugno

Before Your Eyes (PSVR2) - dal 6 giugno

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapters 1 & 2 (PSVR2) - dal 6 giugno

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (PS5, PS4) - dal 7 giugno

Tomb Raider Legend (PS2) - dall'11 giugno

Star Wars: The Clone Wars (PS2) - dall'11 giugno

Sly Cooper and the Thievius Raccoonus (PS2) - dall'11 giugno

Per la prima volta in assoluto, inoltre, alcuni giochi classici per PS2 saranno inclusi nel PS Plus Premium. Ciò farà la gioia degli amanti del retrogaming a 128-bit.

Ricordiamo che chi ha accumulato abbastanza punti PlayStation Stars può da ora scambiarli con una copia digitale di Stellar Blade senza costi aggiuntivi.

Ma non solo: vi segnaliamo che i festeggiamenti dei nuovi Days of Play inizieranno il 29 maggio alle 00:01 e termineranno il 12 giugno alle 23:59, ora locale: leggi tutti i dettagli.

Infine, ci teniamo a sottolineare che sempre il prossimo mese di giugno 2024 verranno rimossi dodici giochi dal catalogo di PlayStation Plus Extra e PS Plus Premium: scopri di quali titoli si tratta.