Annunciato il nuovo evento Silent Hill Transmission: ecco data e dettagli

I fan di Silent Hill potranno già iniziare ad appuntare un nuovo evento sul proprio calendario: Konami ha appena svelato il ritorno della Silent Hill Transmission, con tante novità relative al futuro della celebre saga survival horror.

L'annuncio è arrivato a sorpresa tramite un post pubblicato sui social network del publisher giapponese, che ci svela anche i primi dettagli sulla nuova presentazione.

Konami sottolinea infatti che durante la Silent Hill Transmission scopriremo alcune novità sui prossimi giochi in arrivo, ma avremo anche la possibilità di dare un'occhiata approfondita a Return to Silent Hill, il nuovo film in uscita, oltre a uno sguardo al nuovo merchandise dedicato.

Anche Bloober Team ha ricondiviso il messaggio sui propri account social, confermando implicitamente che le principali novità in arrivo riguarderanno anche il remake di Silent Hill 2 (potete prenotarlo su Amazon).

Magari sarà finalmente la volta buona per scoprire la data d'uscita ufficiale di questo attesissimo rifacimento.

Per quanto riguarda invece la data e l'orario ufficiale, abbiamo brutte notizie per gli utenti italiani, dato che saranno probabilmente proibitivi per la maggior parte dei fan.

L'evento è stato infatti programmato per l'una di notte italiana del 31 maggio, ovvero nella nottata successiva al 30 maggio. La Silent Hill Transmission sarà visibile tramite il canale YouTube ufficiale di Silent Hill, che trovate al seguente indirizzo.

Ovviamente seguirà l'evento anche la redazione di SpazioGames.it e saremo pronti ad aggiornarvi il prima possibile sulle nostre pagine con le novità più importanti dello show, sperando che possano esserci sorprese interessanti.

Curiosamente, ricordiamo che nelle scorse settimane erano emerse diverse indiscrezioni sull'arrivo di novità entro la fine del mese legate a Silent Hill 2 Remake, ma si pensava che ciò potesse accadere all'interno di un evento PlayStation.

Un evento di cui, a tal proposito, si continua a non avere alcuna presunta traccia, anche se secondo nuove indiscrezioni sarebbe stato trasformato in uno State of Play.