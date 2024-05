Days of Play, al via i nuovi sconti PlayStation

Sony ha confermato che Days of Play 2024 iniziano questa settimana, in arrivo su PlayStation Plus, PlayStation Stars, PlayStation Store, PlayStation Gear e presso i rivenditori.

I festeggiamenti dei Days of Play iniziano il 29 maggio alle 00:01 e termineranno il 12 giugno alle 23:59, ora locale.

Advertisement

Per celebrare questa occasione speciale, Sony ha deciso di offrire nuovi avatar a tutti i giocatori PlayStation per tutta la durata dei Days of Play.

A partire dal 29 maggio, i giocatori possono accedere ad avatar che celebrano alcuni dei titoli più popolari disponibili su PlayStation Plus (trovate gift card su Amazon).

Tutti i dettagli dell'offerta, incluse le offerte lampo dei prossimi giorni, le trovate su PS Blog.

Oltre ai giochi gratis di giugno, ecco i titoli bonus in uscita durante i festeggiamenti dei Days of Play.

Giochi per PS VR2 (Disponibili per gli abbonati Premium dal 6 giugno)

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Walkabout Mini Golf

Synth Riders

Before Your Eyes

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapters 1 & 2

Giochi per PS2 (Disponibili nel Catalogo dei classici per gli abbonati Premium dall’11 giugno)

Tomb Raider Legend

Star Wars: The Clone Wars

Sly Cooper and the Thievius Raccoonus

Giochi per PS4 e PS5 (Disponibili nel Catalogo giochi per gli abbonati Extra e Premium nelle date specificate)

Dredge | PS4, PS5 (29 maggio)

LEGO Marvel Super Heroes 2 | PS4 (31 maggio)

Cricket 24 | PS4, PS5 (5 giugno)

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition | PS4, PS5 (7 giugno)

Versione di prova del gioco (Disponibile per gli abbonati Premium dal 29 maggio)

WWE 2K24 | PS4, PS5

Ma non solo: saranno disponibili anche alcune promozioni hardware, nelle regioni selezionate, dal 29 maggio al 12 giugno, tra cui 50€ di sconto su PS5 e PS5 edizione digitale, 100€ di sconto su PlayStation VR2, 20€ di sconto su titoli selezionati, tra cui Marvel’s Spider-Man 2, Rise of the Ronin, Horizon Forbidden West, e altro ancora.

Inoltre, sempre tra il 29 maggio e il 9 giugno, i nuovi giocatori che si abbonano a PlayStation Plus possono risparmiare fino al 30% su un piano di abbonamento di 12 mesi.

Ricordiamo anche che chi ha accumulato abbastanza punti PlayStation Stars può da ora scambiarli con una copia digitale di Stellar Blade senza alcun costo extra.

Ma non solo: sempre il prossimo mese di giugno 2024 verranno rimossi dodici giochi dal catalogo di PlayStation Plus Extra e PS Plus Premium: scopri di quali giochi si tratta.