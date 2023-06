Nintendo Direct giugno 2023 recap: tutti gli annunci e i trailer

Nel corso della giornata odierna, Nintendo ha tenuto un atteso nuovo appuntamento con il suo Nintendo Direct: c'erano state molte indiscrezioni, in queste settimane, che avevano suggerito il possibile streaming delle novità da parte delle casa di Kyoto e così è stato.

L'appuntamento, durato circa 40 minuti, ha mostrato da vicino diversi titoli in arrivo nel prossimo futuro su Nintendo Switch. Se ve lo siete perso, di seguito trovate il recap di riassunto completo, dove citiamo tutti i giochi mostrati.

Pokémon Scarlatto e Violetto

In apertura, abbiamo assistito alla presentazione delle prossime espansioni di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Al momento non c'è una data, ma arriveranno nel corso dell'autunno.

Sonic Superstars

Torna a farsi vedere anche Sonic Superstars, che arriverà a sua volta già nel corso del prossimo autunno.

Palia

Un free-to-play dai toni piuttosto chill che arriverà su Nintendo Switch nel corso dell'inverno.

Persona 5 Tactica

Nuovo assaggio anche dallo spin-off dell'amato Persona 5, che esordirà anche su Nintendo Switch il 17 novembre.

Mythforce

Un po' cartone animato un po' avventura fantasy in soggettiva in cui si fa a botte contro i nemici. Arriverà nel corso di quest'anno.

Splatoon 3

A luglio arriverà il prossimo Splatfest di Splatoon 3, a tema... gelati!

Detective Pikachu: Il Ritorno

Un Pikachu davvero burbero è al centro di questo ritorno alle indagini nei panni di detective. Detective Pikachu: Il Ritorno arriverà il 6 ottobre prossimo.

Super Mario RPG

Super Mario riveste i panni da gioco di ruolo dai tempi di SNES, in un'avventura con scorci isometrici e che non fa a meno della tradizionale anima da platform, tra saltelli vari e quelli che sono, invece, degli autentici combattimenti a turni.

Arriva il 17 novembre prossimo, i pre-ordini sono aperti da ora.

Un gioco sulla principessa Peach

Un teaser misterioso con protagonista Peach. Ne scopriremo di più in futuro, arriva nel 2024.

Luigi's Mansion 2

Una versione con grafica migliorata del titolo arriverà su Nintendo Switch, ma solo l'anno prossimo.

Batman: Arkham Trilogy

Il Cavaliere Oscuro è pronto a sbarcare anche su Nintendo Switch con la sua trilogia (Asylum, City, Knight) inclusiva di tutti i DLC usciti sulle altre piattaforme.

Arriverà nell'autunno.

Gloomhaven

Un titolo ruolistico tattico ad alto contenuto di carte, adattato dal gioco da tavolo.

Arriva il 18 settembre prossimo.

Just Dance 2024

Ovviamente, il titolo di danza di casa Ubisoft si farà strada anche su Nintendo Switch.

Esordirà il 24 ottobre.

Silent Hope

Un action RPG dove dovrete esplorare l'Abisso e trovare il re disperso. Con visuale isometrica, sfodererete spade e magie per sopravvivere agli scenari ostili, anche se lo stile di gioco è in realtà piuttosto... adorabile.

Arriva il 3 ottobre su Nintendo Switch.

Dragon Quest: Monsters - Il principe oscuro

Pronti a rimettervi alla guida di orde di mostri dall'universo di Dragon Quest? L'appuntamento è già fissato per il 1 dicembre prossimo.

Pikmin 4

Vediamo in azione gli adorabili Pikmin in una clip di gameplay che mostra soprattutto come sarà possibile interagire con gli ambienti e... rubare i GameBoy che ci saranno in giro!

«In questo capitolo potrete esplorare anche durante la notte» sottolinea Nintendo, ricordando l'appuntamento per il 21 luglio prossimo.

Tornano inoltre anche versioni in alta definizione di Pikmin e Pikmin 2. Dal 29 giugno avrete anche una demo scaricabile gratis di Pikmin 4.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1

Confermato che il cofanetto dei primi tre Metal Gear Solid arriva anche su Nintendo Switch. Includerà anche la Digital Graphic Novel dei primi due capitoli e dei volumi digitali, guide strategiche e la colonna sonora. Arriva il 24 ottobre.

Sarà anche possibile comprare singolarmente i tre capitoli. I pre-ordini aprono oggi.

Vampire Survivors

Vampire Survivors, dopo il suo grande successo, arriva anche su Nintendo Switch e lo fa dal 17 agosto prossimo.

Includerà anche una modalità cooperativa.

Headbangers Rhythm Royale

Torna a farsi vedere il gioco musicale con protagonisti i piccioni ballerini, che arriverà anche su Nintendo Switch dal 31 ottobre.

Penny's Big Breakaway

Dal team di Sonic Mania, un platform 3D piuttosto colorato e vivace.

Arriva a inizio 2024.

Mario Kart 8 Deluxe - Percorsi aggiuntivi

Il pacchetto 5 introduce Corsa in Bagno, Pipino Piranha, Torcibruco, Kamek. Arriva durante l'estate.

Si può anche acquistare separatamente ed è incluso per gli utenti di Switch Online + Pacchetto aggiuntivo.

Star Ocean: The Second Story R

Un remake del secondo titolo della saga, con grafica rivisitata per renderla più attuale e permettervi di riscoprire questo classico. I combattimenti sono arricchiti dagli attacchi a catena e dalle possibilità di stordimento.

Arriva il 2 novembre.

WarioWare: Move It!

Tempo di nuove follie con Wario, che stavolta vi porta in mezzo a dei mini-giochi che vi spingeranno a fare un po' di sano movimento, coinvolgendo tutto il corpo per interagire con il titolo.

Arriva il prossimo 3 novembre.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo ringrazia per il grande successo del gioco e ricorda il lancio del nuovo amiibo di Link. Arrivano questo inverno quelli di Zelda e di Ganondorf.

Super Mario Bros. Wonder

È tempo di un Super Mario in 2D tutto nuovo e il gameplay mostrato da Nintendo sembra già proporre tanti momenti di grande ingegno e pittoreschi, come da marchio di fabbrica per lo storico franchise.

Arriverà il 20 ottobre prossimo. Nel gioco saranno presenti i fiori meraviglia che permetteranno a Mario di trasformarsi in... qualcos'altro. Come un Mario elefante, ad esempio!

L'uscita è davvero vicinissima e il mese di ottobre continua a sembrare semplicemente fuori di testa, quest'anno: date un'occhiata al calendario delle uscite.

Con questo annuncio si è chiuso il Nintendo Direct di giugno 2023.