Le nuove console devono sempre «rivoluzionare il modo di giocare», per Nintendo

Forte anche della filosofia dell'amato Satoru Iwata, Nintendo ha sempre cercato di tenere al centro della sua visione la "Nintendo Difference". Si tratta della volontà di proporre qualcosa di unico che si possa trovare solo sulle piattaforme – che sia nella concezione e nella realizzazione dei giochi, o nelle tecnologie messe al servizio delle console su cui quei giochi girano.

È tornato a parlarne il presidente Shuntaro Furukawa che, intervistato da NHK e tradotto dai colleghi di Nintendo Everything, ha spiegato la visione della compagnia sulla ricerca di nuove tecnologie, che devono essere sempre al servizio dell'esperienza di gioco, non l'opposto.

Nelle parole del presidente della casa di Kyoto:

«Sebbene al momento non ci stiamo concentrando su nessuna tecnologia in particolare, stiamo conducendo delle ricerche su svariate tecnologie. Ma, a parte questo, ritengo che la cosa più importante per la nostra compagnia non sia andare in cerca di nuove tecnologia per il gusto di avere qualcosa di nuovo: devono piuttosto essere considerate alla luce di come queste possono portare a delle rivoluzioni nell'atto del giocare in sé».

Così, il modo in cui Nintendo si muove e quello su cui basa i suoi investimenti per l'innovazione passa proprio da come queste novità potrebbero dare qualcosa di nuovo all'universo di gioco.

A tal proposito, Furukawa ha aggiunto che «l'idea è che se siamo abbastanza convinti che una data tecnologia possa dare ai consumatori un'esperienza fresca e sorprendente, allora ci dedichiamo con più forza alla sua ricerca, e facciamo anche investimenti laddove lo riteniamo necessario».

Sono parole molto interessanti perché arrivano mentre continuano a susseguirsi le voci della potenziale erede di Nintendo Switch: non ci è dato sapere in che modo la nuova nata proverà a portare qualcosa di nuovo sul mercato, dopo che l'originale aveva di fatto segnato un prima e un dopo, aprendo la finestra sull'universo delle console ibride e conquistando sia gli amanti delle domestiche che quelli che sono soliti giocare soprattutto in portatile.

Vedremo quindi dove le ricerche avranno condotto Nintendo per la sua prossima generazione. Nel frattempo, i segnali del mercato sono piuttosto chiari, almeno in Giappone: Switch e i suoi giochi continuano a vendere come il pane.