Nuovo Nintendo Direct annunciato: ecco data e ora

Dopo le recenti voci che davano un Nintendo Direct ormai imminente, è finalmente giunta l'ufficialità.

Se gli ultimi eventi digitali di Nintendo sono stati dedicati al film di Super Mario, previsto a breve in Home Video su Amazon, è ora il momento di un nuovo evento streaming.

Advertisement

Già qualche settimana fa si era iniziato a parlare dell'arrivo di un nuovo Direct da fonti affidabili, alle quali ne sono seguite altre.

Dopo le voci sull'esistenza dell'evento (e dei giochi che saranno mostrati), come sempre, è ora arrivata l'ufficialità.

L'appuntamento è fissato per domani, 21 giugno 2023, alle 16 ora italiana.

Il livestream durerò circa 40 minuti di informazioni incentrate principalmente sui titoli per Nintendo Switch in uscita quest'anno, tra cui nuovi dettagli su Pikmin 4.

La presentazione sarà trasmessa sul sito di Nintendo Direct (che potete raggiungere qui) e sul canale YouTube di Nintendo Italia (che invece trovate a questo indirizzo).

Un Nintendo Direct precedente proprio all'uscita del quarto Pikmin, prevista a luglio, potrebbe rivelarsi la finestra giusta per svelare tutte le novità in arrivo su Switch (in molti sperano anche nell'annuncio di un nuovo capitolo della saga di Mario, ormai assente da fin troppi anni).

Ovviamente, in attesa di scoprire tutte le novità dell'evento, il nostro consiglio è di seguirlo sulle nostre pagine per non perdevi alcun annuncio o trailer.

Chissà se all'evento di domani ci sarà modo di ammirare Metroid Prime 4, che ormai da sei anni è scomparso dalle scene.

Del resto, l'apertura di un sito dedicato al titolo ha fatto sperare che un nuovo annuncio fosse ormai alle porte: sarà la volta buona? Solo il tempo potrà dirlo.

Parlando sempre della Grande N, Nintendo ha appena svelato il nuovo gioco gratis che sarà disponibile sul Pacchetto Aggiuntivo di Switch Online: si tratta di un omaggio che farà felici i fan di una grande saga strategica.