Nintendo Direct, il nuovo evento potrebbe essere vicino

Dopo una lunga assenza, il prossimo Nintendo Direct potrebbe già essere in arrivo dal mese di giugno, a giudicare dalle ultime indiscrezioni arrivate nelle scorse ore.

Le ultime settimane di totale silenzio avevano fatto pensare che la grande N avesse ben poco da annunciare per Switch, dopo l'incredibile successo ottenuto da Zelda Tears of the Kingdom (lo trovate su Amazon).

L'ultimo indizio per un nuovo Nintendo Direct era arrivato da Shigeru Miyamoto in seguito al debutto nelle sale cinematografiche di Super Mario Bros. Il Film: il papà della saga aveva infatti invitato i fan a «tenerli d'occhio» per scoprire nuovi videogiochi della saga.

Da allora non avevamo però più avuto alcuna nuova informazione ufficiale, ma secondo quanto riferito dal noto giornalista e insider Jeff Grubb, Nintendo sarebbe già al lavoro su un nuovo evento.

ComicBook riporta infatti le sue dichiarazioni all'interno dell'ultimo podcast di Giant Bomb, che segnala come il nuovo evento potrebbe essere ben distante dagli altri showcase previsti per la Summer Game Fest:

«Ho sentito che ci sarà qualcosa a luglio — il mese prossimo — che questo sia un Direct vero e proprio, un partner Direct, o un Direct di showcase per le terze parti... in qualunque modo lo vogliano chiamare. Un Direct Mini! Non ne ho idea. [...] Stando ad alcuni mormorii, sembra probabile che possa accadere qualcosa con Nintendo dal prossimo mese. Anche se un Direct a luglio sarebbe strano».

Al momento sappiamo che alla fine del mese uscirà Everybody 1-2 Switch, mentre a luglio sarà ufficialmente disponibile Pikmin 4: il resto del 2023 di Nintendo resta però un mistero.

Un Nintendo Direct a luglio, magari successivo proprio all'uscita del quarto Pikmin, potrebbe dunque rivelarsi la finestra giusta per svelare tutte le novità in arrivo su Switch: ovviamente, in attesa di conferme ufficiali, non possiamo che invitarvi a prendere la notizia con le dovute precauzioni.

Nelle scorse ore, Jeff Grubb ha anche attirato l'attenzione dei fan di Final Fantasy: il giornalista avrebbe infatti confermato che il remake di FF IX «è reale e sta accadendo».