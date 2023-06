Nintendo Switch Online, il nuovo gioco gratis è un grande strategico

Nintendo ha appena svelato il nuovo gioco gratis che sarà disponibile sul Pacchetto Aggiuntivo di Switch Online: un omaggio che farà felici i fan di una grande saga strategica, che negli ultimi anni è diventato uno dei brand più popolari della casa di Kyoto.

Stiamo parlando, naturalmente, di Fire Emblem: si tratta del primo capitolo localizzato e rilasciato fuori dal Giappone e settimo episodio ufficiale della saga.

Advertisement

Localizzato semplicemente come Fire Emblem, dato che era il primo gioco della serie uscito in America ed Europa, ma noto con il nome completo The Blazing Blade, si tratta di uno degli strategici più amati su Game Boy Advance e che ci permetterà di scoprire la storia di Eliwood, Hector e Lyn — che abbiamo già visto apparire anche nell'ultimo capitolo della serie, Fire Emblem Engage (lo trovate su Amazon).

Se siete curiosi di scoprirne di più, vi lasciamo al trailer ufficiale pubblicato per celebrare l'imminente lancio su Nintendo Switch Online:

Fire Emblem sarà disponibile dal 22 giugno nel catalogo dedicato alla console Game Boy Advance, dunque sarà necessario essere iscritti al Pacchetto Aggiuntivo per accedere a questa offerta.

Tuttavia, come segnalato dal sempre beninformato Wario64 su Twitter, il catalogo giapponese riceverà un gioco gratis in più: si tratta di Fire Emblem The Binding Blade. Una scelta non casuale dato che il titolo segue a livello cronologico proprio gli eventi di Blazing Blade — che, invece, è un prequel proprio di questa avventura.

The Binding Blade è noto per essere il titolo che ha visto l'esordio di Roy, divenuto in seguito celebre anche per la sua apparizione nella serie Super Smash Bros: sfortunatamente, questo capitolo non è mai stato tradotto ufficialmente in lingua inglese, motivo per il quale Nintendo ha scelto di riservarlo esclusivamente agli utenti giapponesi.

Anche l'ultimo aggiornamento per il Pacchetto Aggiuntivo aveva introdotto nuovi giochi su Game Boy Advance e si era rivelato particolarmente interessante: si trattava, infatti, di una delle più amate trilogie di Super Mario.

Fire Emblem sarà invece il secondo aggiornamento dell'intero catalogo arrivato nel mese di giugno: vi ricordiamo infatti che nelle scorse settimane erano stati rilasciati ben 4 giochi gratis, senza che fosse necessario il Pacchetto Aggiuntivo.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che tra pochi mesi non sarà più disponibile Pac-Man 99 su Switch Online: vi consigliamo dunque di recuperarlo finché siete ancora in tempo.