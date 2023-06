I rumor sul Nintendo Direct si moltiplicano, ora arrivano i primi nomi

Torniamo a parlare di un Nintendo Direct con altre voci di corridoio che anticipano dei possibili annunci che ci saranno all'evento.

Gli ultimi eventi digitali di Nintendo sono stati più volte dedicati al film di Super Mario, che ora sta per uscire in home video tramite Amazon, prima di concentrarsi ovviamente su The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom con il format degli eventi dedicati ad un singolo videogioco.

Qualche settimana fa si è iniziato a parlare dell'arrivo di un nuovo Direct, da fonti affidabili, alle quali ne sono seguite altre più recenti.

Ci sono sempre più persone che sono convinte che Nintendo farà parte dell'estate dei videogiochi e, stando alle informazioni emerse dalle voci di corridoio, non manca poi moltissimo perché siano smentite oppure no.

Insieme alle voci sull'esistenza dell'evento arrivano, come sempre, anche le prime possibilità di annunci che potremmo vedere.

Un leaker molto affidabile (tramite Resetera) che aveva anticipato di recente i reveal di Everybody 1-2-Switch e Sonic Superstars (che, come sapete, è stato più che confermato), ha lanciato indizi relativi agli annunci del possibile Nintendo Direct.

Tramite Twitter, il leaker dice che i giochi che verranno annunciati questa settimana (il Direct è infatti vociferato per l'arrivo tra il 20 e il 23 giugno) saranno:

Un nuovo Super Mario in 2D

Un remake di un classico dell'era SNES

L'arrivo di un nuovo gioco di Super Mario ha molto senso ed è molto probabile che sia nei piani di Nintendo. Con un sequel di Odyssey oppure effettivamente un nuovo esponente del filone 2D che sia.

Questo è l'anno di Super Mario anche grazie alla popolarità del film che ha reso ancora più celebre l'idraulico, e un nuovo gioco arriverebbe con un tempismo molto buono.

Per quanto riguarda il titolo dell'era SNES ci sarebbe il proverbiale imbarazzo della scelta, tra Super Mario RPG (per rimanere in tema) oppure un The Legend of Zelda: A Link to the Past a sorpresa per seguire il successo del remake di Link's Awakening, giusto per fare alcuni esempi.

C'è anche la questione Metroid Prime 4, che ormai da sei anni è scomparso e l'apertura di un sito dedicato al titolo ha fatto sperare che un nuovo annuncio sia alle porte.