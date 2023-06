Metroid Prime 4 spegne 6 candeline, arriverà la settima?

Metroid Prime 4 è uno di quei nomi che, da tempo, ogni tanto menzioniamo perché sembra che possa tornare. Ma sono passati 6 anni da quando fu annunciato, e a questo punto andiamo ufficialmente per il settimo anno.

A rendere più surreale la situazione è il fatto che il franchise è anche tornato su Switch, con Metroid Prime Remastered (che trovate su Amazon) che ha dimostrato di avere ancora forza presso i fan.

Oltre ad essere un successo in termini di vendite, ha convinto la Grande N, forse, a recuperare anche gli altri due titoli della trilogia.

Oltre ai titoli più anziani del franchise, che sono stati inclusi all'interno del servizio Nintendo Switch Online.

Ma, ora che l'estate dei videogiochi si avvia al giro di boa, forse neanche quest'anno assisteremo all'annuncio del ritorno di Metroid Prime 4.

Lo stesso annuncio che, nel lontano 2017, aveva svelato l'esistenza del titolo.

Era infatti il 13 giugno 2017 quando, con un teaser trailer contenente solo il logo, Nintendo annunciò l'esistenza di Metroid Prime 4.

Da allora c'è stato un totale silenzio per due anni quando, il 25 gennaio 2019, Nintendo fece un altro annuncio, ben più greve. Un comunicato a video rimasto ormai nella storia, perché la Grande N si scusò con i fan dicendo che Metroid Prime 4 sarebbe stato resettato e riavviato, visto che non rappresentava gli standard richiesti.

Da allora è arrivato Metroid Dread, Metroid Prime Remastered, ma non ci sono più notizie del quarto capitolo.

Ci siamo dovuti barcamenare tra rumor e dicerie di ogni tipo, così come segni di sparuto interesse da parte di Nintendo. L'ultimo è di qualche giorno fa, quando è stata aperta una misteriosa pagina dedicata al titolo, al quale non è seguito per ora nient'altro.

Visti i tempi è lecito pensare che Metroid Prime 4 possa uscire sulla prossima Switch, o qualunque cosa sarà la prossima console Nintendo. Nel frattempo... buon compleanno all'annuncio.