Nuovi personaggi confermati per Dragon Ball Sparking Zero, e sono tanti

Dragon Ball Sparking Zero promette di essere un picchiaduro di Dragon Ball come piace ai videogiocatori nostalgici, con un roster pieno di personaggi che spaziano da ogni singola storia mai creata da Akira Toriyama (e non) nel gigantesco mondo del manga più famoso di sempre.

Proprio il roster era stato inizialmente una delle cose che aveva fatto preoccupare i fan ma, a quanto pare, non ci sarà niente di cui lamentarsi all'interno di Dragon Ball Sparking Zero.

Oltre a quelli già noti, infatti, qualche ora fa sono stati mostrati nuovi personaggi che finiranno nel roster definitivo.

Dalle pagine del magazine VJump sono infatti apparsi degli screenshot che mostrano nuovi personaggi di Dragon Ball Sparking Zero, che potete vedere qui sotto:

Ecco i personaggi che sono stati confermati dalle pagine del magazine:

LSSJ Broly

Nappa

Burter

Jeice

Toppo

Roshi

Ascended Trunks

LSSJ Kale

Hit

Dyspo

Il roster sembra essere davvero molto curato e profondo, soprattutto dal recente Dragon Ball Super, perché tra le immagini ci sono anche personaggi come Kakunsa, ovvero la trasformazione di Sanka Ku, una Guerriera Idol del Secondo Universo, scelti da Helles per partecipare al Torneo del Potere.

Sicuramente ne mancheranno tanti altri, ma la cura del team di sviluppo nell'inserire anche personaggi più che secondari delle storie di Dragon Ball farà piacere ai fan puri e crudi.

Dragon Ball Sparking Zero sembra essere davvero il videogioco nostalgico che i fan speravano anche se, con tutta probabilità, dovrà rinunciare al multiplayer in locale per via di alcune motivazioni prettamente tecniche.

Nell'attesa di Dragon Ball Sparking Zero potete soddisfare la vostra fame di Goku e soci con Dragon Ball Z Kakarot, che da poco trovate anche in versione pienamente next-gen.

Se siete abbonati a PlayStation Plus potrete anche giocarlo gratis, perché Dragon Ball Z Kakarot è tra i giochi gratis del mese.