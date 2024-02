Dragon Ball Sparking Zero potrebbe rinunciare al multiplayer in locale

Potrebbero esserci brutte notizia in vista per i fan che speravano di giocare Dragon Ball Sparking Zero in compagnia dei propri amici sotto lo stesso tetto: sembrerebbe che l'erede di Budokai Tenkaichi abbia deciso di rinunciare a una delle feature più amate dai picchiaduro.

In un'intervista rilasciata ad alcuni streamer francesi, ripresa e riportata su Game Rant, il producer Jun Furutani ha infatti spiegato che attualmente non è presente alcuna modalità per le battaglie in multiplayer locale con lo split screen.

A differenza di giochi come Dragon Ball FighterZ (che trovate su Amazon), Sparking Zero deve seguire i personaggi in vaste arene 3D, ma sembra che siano emerse non poche difficoltà nell'adattare lo split-screen su tutte le versioni.

Furutani spiega infatti che la situazione è "complicata": non è che gli sviluppatori non vogliano inserirla, ma pur non entrando troppo nei dettagli sembra che il problema sia dovuto a Sony e Microsoft, lasciando intendere che i colpevoli sarebbero PS5 e Xbox Series X|S.

In particolar modo, pare che si stia rivelando particolarmente problematico il porting per la versione Xbox Series S: una situazione che ricorda molto da vicino quanto visto con Baldur's Gate 3, che anche in quel caso ha dovuto rinunciare alla co-op in locale.

Il producer spiega comunque che il team di sviluppo sta cercando di trovare soluzioni per poter sistemare il problema, anche se la presenza dello split-screen sarebbe tutt'altro che garantita, se le cose non dovessero cambiare.

Ovviamente non possiamo che augurarci un rapido ripensamento: trattandosi di un picchiaduro che punta più al divertimento che all'aspetto competitivo, sarebbe davvero un peccato non potersi divertire con matchup assurdi in compagnia dei propri amici senza dover passare necessariamente dai server online.

Vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più: nel frattempo, vi ricordiamo che recentemente è stato confermato un roster con tantissimi personaggi giocabili. Con molti Goku e Vegeta, ovviamente.