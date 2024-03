PlayStation Plus, il catalogo giochi gratis di marzo 2024 celebra anche Dragon Ball

PlayStation Plus Extra e Premium ha svelato i nuovi giochi che entrano nel catalogo giochi gratis di marzo 2024 e, come sempre, c'è una selezione davvero interessante di videogiochi di ogni tipo.

Una delle novità inserite da quando Sony ha rinnovato il suo PlayStation Plus (trovate gift card dedicate su Amazon) con i nuovi tier di abbonamento Essentials, Extra e Premium.

Advertisement

Tra le novità inserite nel catalogo dei due tier più alti, annunciate poche ore fa dal blog ufficiale PlayStation, troviamo una grande varietà di vidogiochi che spaziano da titoli AAA verso progetti meno imponenti, così come i soliti videogiochi del passato che faranno felici i fan PlayStation.

Ed ecco i videogiochi che entrano nel catalogo giochi gratis PlayStation Plus di marzo 2024:

NBA 2K24 Kobe Bryant Edition | PS4, PS5

Marvel’s Midnight Suns | PS4, PS5

Resident Evil 3 | PS4, PS5

LEGO DC Supervillians | PS4

Mystic Pillars: Remastered | PS5

Blood Bowl 3 | PS4, PS5

Super Neptunia RPG | PS4

Dragon Ball Z: Kakarot | PS5

E non mancano neanche i giochi classici, ovviamente, sempre disponibili per gli abbonati a PlayStation Premium:

Jak and Daxter The Lost Frontier | PS4, PS5

Cool Boarders | PS4, PS5

God Eater Burst | PS4, PS5

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy | PS4

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R

Tutti questi titoli sono giocabili gratis a partire dal 19 marzo prossimo, ovviamente per gli abbonati a PlayStation Plus.

Inoltre a partire dal 1° aprile, My Hero Academia Stagione 1 sarà disponibile su Sony Pictures Core per gli abbonati PlayStation Plus Premium/Deluxe. Insieme ad alcune serie di Crunchyroll selezionate saranno disponibili per PlayStation Plus Premium/Deluxe tramite Sony Pictures Core nelle seguenti regioni aggiuntive a partire dal 13 marzo: Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Messico, Spagna e Svizzera.

Tutto questo si aggiunge ovviamente ai classici giochi gratis del mese, che anche a marzo 2024 danno possibilità agli abbonati a PlayStation Plus di giocare gratis.