Dragon Ball Sparking Zero, il roster fa preoccupare i fan

Dragon Ball Sparking Zero sembra voler essere in tutto e per tutto il degno erede dei Budokai Tenkaichi, proponendo roster immensi con tantissimi personaggi e trasformazioni uniche da selezionare a proprio piacimento.

La serie non è infatti disegnata per poter essere necessariamente un picchiaduro competitivo e bilanciato, a differenza di produzioni come Dragon Ball FighterZ (lo trovate su Amazon), ma prevalentemente per dare ai giocatori tutto il "fanservice" di cui hanno bisogno.

Per i fan storici sarà dunque poco sorprendente scoprire che i primi 24 personaggi confermati sono esclusivamente versioni differenti di Goku e Vegeta: inevitabilmente, Sparking Zero presterà tantissima attenzione all'evoluzione dei due eterni rivali Saiyan nel corso della storia.

Ed è proprio questo aspetto che ha fatto preoccupare maggiormente i fan storici: anche se Bandai Namco ha segnalato che sarà il roster più grande di sempre nella storia dei Budokai Tenkaichi, gli appassionati temono che comunque non saranno inclusi tantissimi personaggi unici, con slot coperti solo da trasformazioni quasi identiche.

Come segnalato da Dexerto, se si considera che 24 dei 164 slot sono già stati coperti da Goku e Vegeta, il roster potrebbe non essere così grande alla fine. O almeno, è questo ciò che temono alcuni utenti.

Un argomento difficile da ignorare, considerando che rispetto a Budokai Tenkaichi 3 abbiamo assistito ad ancora più trasformazioni per i protagonisti, rendendo decisamente complesso realizzare un roster "completo".

Secondo alcuni insider, sembra che Bandai Namco si stia comunque preparando a lanciare DLC per rendere la selezione di personaggi di Dragon Ball Sparking Zero sempre più completa.

Considerando che Xenoverse 2 è stato aggiornato a lungo proprio per questo motivo, sembra facile immaginare che accadrà lo stesso anche per l'erede di Budokai Tenkaichi.

In ogni caso, 164 personaggi giocabili sono comunque tantissimi — anche se una buona parte dovesse essere unicamente composta da Goku e Vegeta — e probabilmente è meglio aspettare che venga svelato il roster completo prima di "fasciarsi la testa".

Ricordiamo che al momento non è stato ancora confermato il ritorno dei minigiochi nelle schermate di caricamento, una delle feature aggiuntive più divertenti e apprezzate dai fan della serie.

Se non vedete già l'ora di scaricarlo sulle vostre console, un leak di Xbox ci avrebbe già svelato le dimensioni ufficiali di Sparking Zero.