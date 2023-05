Nuovi giochi gratis su Steam (altri sei)

Di nuovo, è tempo di parlare giochi gratis disponibili su Steam, più nel dettaglio sei nuovi titoli pronti da giocare senza spendere un singolo euro.

La notizia arriva a breve distanza da un'altra tranche di giochi, segnalati per voi solo alcuni giorni fa su queste stesse pagine.

Advertisement

Il primo è Hero's Land, scaricabile qui, un gioco di sopravvivenza multigiocatore open world dotato di uno stile cartoon, seguito da Drakensang Online, un RPG d'azione dalle tinte fantasy (lo trovate a questo indirizzo).

Seguono Divided Skies (scaricabile da qui), Chicken Tricks (lo trovate a questo link) e Bright Tracer (scaricabile a questo indirizzo).

Ultimo del pacchetto di giochi scaricabili che abbiamo deciso di segnalarvi è inAntrum - Prototype, che trovate qui, un action-adventure RPG davvero d'atmosfera che ci immergerà nel mondo di Antrum.

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi o impedimenti.

I giochi in questione non dovrebbero avere una scadenza specifica, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente per tutto il tempo che desiderate. Non ci resta quindi che augurarvi buon divertimento.

Restando in tema, la demo per PC di Amnesia The Bunker è disponibile per il download in forma totalmente gratuita sul catalogo Steam, a partire dalle scorse ore.

Ma non solo: altri sei giochi gratis disponibili su Steam sono stati segnalati per voi solo alcuni giorni fa, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.

Per concludere, Flappy Souls è il crossover tra un Dark Souls o Bloodborne e Flappy Bird che i fan meritano, ed è giocabile gratis su Steam.

Se nel frattempo volete supportare il lavoro di SpazioGames, potete acquistare su Amazon i vostri videogiochi preferiti senza alcun costo aggiuntivo.