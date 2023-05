C'è un gioco gratis che "fonde" Bloodborne e Flappy Bird

Tra tutti i nuovi giochi gratis che ci vengono proposti di volta in volta, non ci aspettavamo certo di vedere un crossover tra un soulslike e Flappy Bird.

Senza nulla togliere a Elden Ring (di cui potete acquistare la Launch Edition su Amazon) i fan del genere sono sempre in attesa di nuove chicche da provare con mano.

Mentre c'è chi sta realizzando la "sua" remastered del primo Dark Souls, un altro appassionato ha dato vita a un ibrido tanto strano quanto affascinante.

Come riportato anche da GamesRadar, sebbene sia un gioco completamente creato dai fan e non abbia nulla a che fare con gli sviluppatori di Bloodborne o Flappy Bird, Flappy Souls è un prodotto vero e proprio che si può giocare gratuitamente su Steam.

I giocatori saranno chiamati a volare attraverso un mondo 2D simile a quello dei souls, schivando gli ostacoli e raccogliendo anime mentre accumulano punti.

Il gioco è stato creato dallo sviluppatore indipendente Medivelion ed è stato rilasciato l'11 maggio scorso. Nonostante il concept sia piuttosto basilare, Flappy Souls ha già ricevuto una serie di recensioni positive su Steam.

Sembra infatti che i fan di Dark Souls si stiano divertendo e non poco con questo titolo: «Se pensavate di aver battuto tutti i souls, vi sbagliate. Perché questo gioco vi batterà, è davvero difficile. Se morite, rialzatevi e riprovate. Verrete sconfitti infinite volte e avrete anche vite infinite».

Insomma, in attesa di una Bloodborne Remastered (la quale a quanto pare non s'ha da fare), Flappy Souls è certamente un buon modo per ingannare il tempo.

