Un horror è in prova gratis su Steam, da ora

Frictional Games ha annunciato che la demo per PC di Amnesia The Bunker è ora disponibile per il download su Steam.

Parliamo di un titolo che sbarcherà anche sulla nuova generazione (come PS5 che trovate su Amazon) e che di recente aveva svelato alcune delle sue caratteristiche.

E mentre c'era finalmente una data di uscita che, lentamente, si sta avvicinando, ora è arrivata una buona notizia.

Come riportato anche da DSOGaming, questa demo vi darà un'idea di ciò che potete aspettarvi dal gioco completo, previsto il 6 giugno.

Amnesia The Bunker sarà caratterizzato da un mondo semi-aperto e consentirà ai giocatori la libertà di influenzare il gameplay e di scegliere il proprio stile di gioco.

A differenza dei precedenti capitoli della serie, The Bunker presenterà un nuovo tipo di avventura horror di sopravvivenza che incorpora elementi di gioco classici ad altri tipicamente sandbox.

I giocatori avranno il controllo totale delle loro decisioni momento per momento, con molteplici soluzioni per ogni enigma o rompicapo. Ecco la descrizione ufficiale:

Amnesia The Bunker è un horror in prima persona ambientato in un desolato bunker della prima guerra mondiale. Affronta gli orrori che si aggirano nell'oscurità. Trova e usa gli strumenti e le armi a tua disposizione. Tieni le luci accese a tutti i costi e cerca di sopravvivere.

Amnesia: The Bunker incoraggerà inoltre il giocatore a esplorare e sperimentare, usando l'ingegno e tutti gli strumenti a sua disposizione (incluso un revolver).

Gli sviluppatori affermano che ogni decisione cambierà l'esito del gioco, creando nuova profondità e una tensione costante. Se volete, è possibile scaricare la demo da questo indirizzo.

Di recente, anche un altro horror tutto italiano è stato messo in prova grazie a una demo gratuita.

Ma non solo: restando in tema, altri sei nuovi giochi sono stati avvistati e sono pronti da giocare senza spendere un centesimo sul catalogo targato Valve.