Altri 6 giochi gratis disponibili da adesso su Steam

Ancora giochi gratis disponibili su Steam, ossia sei nuovi titoli pronti da giocare senza spendere un solo centesimo.

La notizia arriva a ridosso di un'altra "sestina" di giochi, segnalati per voi solo alcuni giorni fa su queste stesse pagine.

Il primo è Veiled Experts: «Scopri una versione evoluta della classica modalità cerca e distruggi. Rotola, scavalca e arrampicati mentre spari ai nemici. Collabora con i compagni di squadra per attuare letali manovre coordinate», recita la descrizione del gioco che trovate qui.

Il secondo è Hawken Reborn, uno sparatutto con mech (scaricabile qui), seguito da Against All Odds, platform competitivo multiplayer in cui può esserci un solo vincitore (lo trovate a questo indirizzo).

A seguire, troviamo Pogglewash (scaricabile qui), RoboDunk (a questo link) e, infine, Chinese Frontiers (lo trovate qui).

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Vi basterà poi cliccare sul banner "Avvia Gioco" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi.

I giochi in questione non dovrebbero avere una scadenza, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente per tutto il tempo che desiderate.

