6 nuovi giochi gratis disponibili su Steam, da ora

Tempo di parlare di giochi gratis disponibili su Steam, sei nuovi titoli pronti da giocare senza spendere un euro.

La notizia coincide con il 10imo anniversario dello sparatutto post-apocalittico di 4A Games, Metro Last Light Definitive Edition, anch'esso gratuito da ora ma per un periodo di tempo limitato.

Il primo gioco reso gratuito su Steam è Dubspace (scaricabile da qui), un'avventura cyberpunk a gravità zero, seguito poi da Lies of Astaroth, uno strategico con le carte piuttosto interessante (che trovate a questo indirizzo).

Seguono poi Machine Heart (scaricabile qui), Battle Grid Prologue (che trovate invece qui) e Orb Flight (a questo indirizzo), un gioco "meditativo e rilassante" incentrato su sfere volanti.

Ultimo, ma non meno importante, The Unfallens Awakening (che trovate qui): «Viaggia attraverso i resti. Risveglia il vero potere. Recupera ciò che è andato perduto. Sperimenta impegnative battaglie contro i boss», recita la descrizione ufficiale.

Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Dopodiché, vi basterà cliccare sul banner "Avvia Gioco" dei rispettivi titoli, per lanciarvi all'avventura senza troppi problemi. Stando a quanto rivelato, i giochi non dovrebbero avere una scadenza, ragion per cui sarà possibile mettervi mano gratuitamente per tutto il tempo che desiderate.

Restando in tema, nelle scorse giornate è stato anche rilasciato un intrigante gioco gratuito per gli amanti degli enigmi, senza alcun limite di tempo per il riscatto.

Inoltre, se volete provare un altro titolo in uscita e siete fan degli horror, potreste voler dare un'occhiata anche al "Resident Evil" italiano: la demo è ufficialmente disponibile.

Per concludere, Flappy Souls è il crossover tra un Dark Souls o Bloodborne e Flappy Bird che i fan meritano, ed è giocabile gratis su Steam.

