Nonostante un 2023 pieno di novità, GTA V è ancora tra i giochi più scaricati

Il 2023 è stato già un anno da record per i videogiochi, ma nonostante le tantissime uscite importanti è ancora Grand Theft Auto V uno dei giochi più scaricati.

Arriverà il momento in cui GTA V non sarà automaticamente presente nelle classifiche dei giochi più venduti o scaricati, ma, come citava un personaggio in un noto film fantasy, "oggi non è quel giorno".

Il videogioco di punta di Rockstar Games ha raggiunto cifre eccezionali in ogni sua versione pubblicata, inclusa la più recente per le console di nuova generazione, disponibile su Amazon.

Per tutto il 2022 è stato uno dei videogiochi più scaricati, a dimostrazione che forse non ci libereremo mai davvero di Grand Theft Auto V.

E a luglio il titolo Rockstar è il videogioco più scaricato su PlayStation 5 tramite PlayStation Store.

Ecco infatti la top 10 dei videogiochi più scaricati in Europa per PS5:

Grand Theft Auto V Remnant II FIFA 23 F1 23 Call of Duty: Modern Warfare II Diablo IV Final Fantasy XVI Hogwarts Legacy NBA 2K23 Cyberpunk 2077

La classica del resto del mondo differisce leggermente, ma GTA V rimane comunque in cima.

Per quanto riguarda PlayStation 4 è sempre il titolo Rockstar in cima alla classifica Europea, mentre il resto del mondo ha preferito Red Dead Redemption 2. In ogni caso un titolo Rockstar che, pure lui, ha segnato un record di vendite proprio di recente.

I giocatori PlayStation hanno sicuramente bisogno di un altro grande titolo, perché se quest'anno sono usciti prodotti come Baldur's Gate 3 e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom che si stanno contendendo il punteggio più alto di Metacritic dell'anno, nessuno dei due esce su console PlayStation.

Nel frattempo Rockstar Games deve pensare all'impatto dell'annuncio di Red Dead Redemption su PlayStation 4 e Nintendo Switch.

I fan non l'hanno presa decisamente bene soprattutto per la questione prezzo, che è stato difeso a spada tratta da Rockstar nelle ore successive all'annuncio.