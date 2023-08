Red Dead Redemption, il prezzo fa infuriare i fan: «È una vergogna»

La notizia era nell'aria da diversi giorni, ma poche ore fa è arrivata l'ufficialità tanto attesa: il primo capitolo di Red Dead Redemption sta ufficialmente per tornare con una nuova edizione per PS4 e Switch.

Sfortunatamente, l'annuncio è stato accompagnato anche da una brutta notizia: non si tratterà dell'edizione rimasterizzata in cui speravano in molti, ma sarà un semplice porting del gioco originale.

L'obiettivo è infatti quello di rendere giocabile l'avventura di Jack Marston anche sulle console di questa generazione, dato che la disponibilità su PS3 aveva reso molto più complicato recuperare il titolo sulle piattaforme moderne.

Il che spiega anche perché quest'edizione non sia stata annunciata per Xbox: sulle console Microsoft il capitolo originale è ancora acquistabile e giocabile in retrocompatibilità, rendendo il porting non necessario (lo trovate anche su Amazon).

Rockstar Games ha anche annunciato che non si occuperà in prima persona del porting e che costerà 50 euro: una scelta che non è affatto piaciuta ad alcuni fan che, come segnalato da Dexerto, hanno definito questa operazione «una vergogna».

This is shameful. $50 for a port of a 13 year old game... No remake, no remaster, no PC port, no 60fps. — Charlie (@ghost_motley) August 7, 2023

Il prezzo sembrerebbe infatti molto difficile da giustificare, considerando che non solo non esiste una versione nativa su PS5 o un porting in arrivo su PC — altra scelta difficile da comprendere, considerando che esce perfino su Switch — ma anche che su Xbox la versione originale costa addirittura quasi la metà (29.99€).

No PS5 version? That’s really disappointing so no haptic feedback or 60FPS? Come on Rockstar, even GTA Trilogy had a PS5 version, how can you release a remaster in 2023 without a native PS5 port? — Synth Potato (Ameer) 🥔 (@SynthPotato) August 7, 2023

E non si tratterebbe nemmeno di una cifra necessaria per giustificare una risoluzione più elevata o eventuali nuove feature, considerando che è stata confermata l'assenza dei 60FPS o di un supporto al feedback aptico del DualSense.

Come se non bastasse, la community ha fatto prontamente notare che la versione Xbox citata in precedenza è già perfettamente in grado di girare in 4K su Xbox Series X, sollevando ancora più perplessità sul prezzo scelto da Rockstar Games.

ICYMI: Red Dead Redemption runs at 4K on Xbox Series X and at 1440P on Xbox Series S via the Heutchy method. pic.twitter.com/3fovNtpRh3 — Klobrille (@klobrille) August 7, 2023

Vedremo se arriveranno ulteriori chiarimenti in proposito per convincere gli utenti, ma considerando che l'uscita è prevista il prossimo 17 agosto è difficile che possano venire svelate all'improvviso novità sorprendenti.

In ogni caso, resta da capire se Rockstar Games fosse davvero al lavoro su un'edizione rimasterizzata, come suggerito in precedenza, e abbia semplicemente cambiato idea per realizzarne un porting oppure se fosse sempre stata questa l'idea originale.

Sfortunatamente, è probabile che non sapremo mai come siano andate realmente le cose, ma almeno chi vorrà giocare Red Dead Redemption su PS5 e Switch potrà farlo.